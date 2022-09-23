菜鳥國際攜手SHOPLINE 推跨境訂製化物流服務

阿里巴巴集團旗下菜鳥國際宣佈與全球跨境電商智慧開店平台SHOPLINE合作，為全球跨境商家及跨境品牌提供「端到端」的全鏈路物流解決方案，包括攬收、國際配送、物流詳情追蹤、一站式售後服務等。目前，雙方聯手推出的訂製化物流服務覆蓋全球近130個國家和地區，提供菜鳥國際快遞快線、標準等分層產品，並基於商家及品類特點進行物流服務的訂製，如多平台一鍵攬收等，優化物流時效及服務體驗。

SHOPLINE目前已在中國、馬來西亞、越南、新加坡、泰國等10個國家及地區設立辦公室，擁有一支近2000人的國際化團隊，服務全球超過35 萬賣家及5.3億消費者。SHOPLINE商家除了常用ERP如馬幫，店小秘，易倉等授權菜鳥物流進行物流履約外，也可透過菜鳥國際快遞商家後台進行跨境物流履約。商家在SHOPLINE的應用市場完成菜鳥國際快遞授權後，菜鳥國際快遞將同步SHOPLINE後台30天內的訂單，透過後台實現一鍵發貨，提升整體配送效率。

菜鳥已在全球佈局6大智慧物流樞紐，營運300多萬平方公尺的跨境物流倉庫，每月有240多架包機用於幹線運輸，並和全球超過50個港口合作建立智慧清關系統。菜鳥國際日均跨境包裹量繼續位居全球前四，其中「5美元10日達」物流產品，已覆蓋西班牙、法國、荷蘭、比利時、英國、德國、葡萄牙等全球20個國家，讓更多商家能用一杯咖啡錢送全球。