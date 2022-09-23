快訊

陳吉仲領百萬經費的研究計畫涉抄襲？農委會這樣回

影／國光客運司機疑為躲閃野犬 車頭撞稀爛破大洞

菜鳥國際攜手SHOPLINE 推跨境訂製化物流服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

阿里巴巴集團旗下菜鳥國際宣佈與全球跨境電商智慧開店平台SHOPLINE合作，為全球跨境商家及跨境品牌提供「端到端」的全鏈路物流解決方案，包括攬收、國際配送、物流詳情追蹤、一站式售後服務等。目前，雙方聯手推出的訂製化物流服務覆蓋全球近130個國家和地區，提供菜鳥國際快遞快線、標準等分層產品，並基於商家及品類特點進行物流服務的訂製，如多平台一鍵攬收等，優化物流時效及服務體驗。

SHOPLINE目前已在中國、馬來西亞、越南、新加坡、泰國等10個國家及地區設立辦公室，擁有一支近2000人的國際化團隊，服務全球超過35 萬賣家及5.3億消費者。SHOPLINE商家除了常用ERP如馬幫，店小秘，易倉等授權菜鳥物流進行物流履約外，也可透過菜鳥國際快遞商家後台進行跨境物流履約。商家在SHOPLINE的應用市場完成菜鳥國際快遞授權後，菜鳥國際快遞將同步SHOPLINE後台30天內的訂單，透過後台實現一鍵發貨，提升整體配送效率。

菜鳥已在全球佈局6大智慧物流樞紐，營運300多萬平方公尺的跨境物流倉庫，每月有240多架包機用於幹線運輸，並和全球超過50個港口合作建立智慧清關系統。菜鳥國際日均跨境包裹量繼續位居全球前四，其中「5美元10日達」物流產品，已覆蓋西班牙、法國、荷蘭、比利時、英國、德國、葡萄牙等全球20個國家，讓更多商家能用一杯咖啡錢送全球。

阿里巴巴集團 葡萄牙 跨境電商

延伸閱讀

3M新建美東集運中心 縮短輸往亞太物流時間

21摘陝女網購毒蛇被咬死 母怒告賣家快遞平台 6被告判賠

蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸規則大變引網友舌戰

快遞貨物報關預委任2.0上線 海關鼓勵民眾加入

相關新聞

台灣邊境管制逐漸鬆綁 桃機客運量成長顯著

桃園機場公司今日公布桃園國際機場2022年1至8月份營運統計數據，隨著各國邊境管制逐步放寬，客運量為157萬401人次，...

六輕減碳3萬餘座公園年吸碳量 台塑表揚減碳績優部門

六輕1999年建廠以來積極推動節水、節能及循環經濟，據統計截至2021年累積的減碳量已達31269座大安森林公園的年吸碳...

產業自用需求強勁 Q3商用不動產交易達618億元

據信義全球統計，今年第3季商用不動產總交易額達618億元，季增90%、年增51%，創下今年單季交易總額最高，也創下有統計...

從一支口紅看經濟 小確幸概念低迷中累積財富

在通膨與景氣衰退的陰影下，口紅、裙擺效應等小確幸經濟似乎開始見到流行，若懂得從中找到優質好股，從長線來看，也會是存股的好標的，儘管經濟低迷也能從中累積財富。

國境開放、店面「凜冬將過」房仲曝這兩商圈詢問度增加

去年北市店面交易量、租金行情慘兮兮，不過隨著疫情後緊縮的觀光政策，今年有望逐步放鬆，店面市場的凜冬將過，房仲業者表示，國...

雄獅旅遊看好日本強勁復甦 可望恢復至疫情前3成

日本首相岸田文雄宣布，研擬於10月11日取消入境人數上限，並開放國外旅客自由行、短期入境免簽證。雄獅旅遊表示，以往日本旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。