DHL國際快遞調整明年台灣年度價格 平均漲幅較今年略增

全球國際快遞服務領導品牌DHL 國際快遞宣布價格調整，將於2023年1月1日起生效。平均漲幅相較於近幾年將略為增加，實際價格調整因客戶使用情況而異。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「2022年仍是動盪而充滿變數的一年，整體市場環境的不確定性為全球貿易帶來挑戰。但DHL國際快遞在變局中仍然站穩腳步，持續在全球各地提供可靠的服務，達成對客戶的承諾。」

DHL國際快遞每年考量通貨膨脹和匯率變動，以及確保遞送安全的相關措施成本，進行價格調整。透過每年的價格調整，DHL持續投資基礎設施和最新技術，確保提供具彈性、永續和品質一流的客戶解決方案，包括最先進的貨機和運務車，以及因應跨境運輸需求而持續擴建的轉運中心和運務中心。同時，DHL也大量投資各項綠色永續解決方案，包括永續燃油跟電動運務車輛等，力求實踐永續物流的目標。

年度價格調整措施由DHL國際快遞服務的220多個國家和地區所屬之各國和國際主管機關定期更新。根據當地情況，價格調整將因各國家/地區而異，並在不違反合約的情況下適用於所有客戶。