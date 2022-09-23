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「房屋共同持有」如何維護權益？信義房屋教2招

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
信義房屋天母七段店執行經理吳曉芳談共同持有買房的眉角。圖／信義房屋提供
信義房屋天母七段店執行經理吳曉芳談共同持有買房的眉角。圖／信義房屋提供

台灣房價愈來愈高，不少情侶或朋友想合資買房，《房屋聽信義》Podcast專家提醒，不動產共同持有的眉角非常多，也常衍生糾紛。但倘若還是有不動產持有相關規畫，可以採用法院公證人與申請預告登記2招，更維護彼此的權益。

信義房屋天母七段店執行經理吳曉芳說，一般而言，共同持有的情況分為兩大類，第一類是男女朋友在婚前想要一起買房，或者是家人、朋友之間的合夥共有；第二類則是祖產的繼承，有些還牽涉到土地法，情況更複雜。

其中，又以情侶婚前買房最常見，吳曉芳直言，男女朋友雖然有感情基礎，但在法律上，雙方如同陌生人，通常並不建議男女朋友在婚前共同買房，因為後續衍生的糾紛實在太多了，雙方分手後撕破臉、甚至鬧上法院，都是常見的狀況。

除了有分手的風險之外，共同持有還有其他需要考量的重點，例如，兩人的首購權會同時都用掉，如今在六都與新竹地區，第二屋頂多只能貸八成，而且沒有寬限期，一次用掉兩人的首購權頗為可惜。

其他「一生一次」的稅賦優惠如土增稅，在共同持有時，也都是「一次用掉兩人份」，吳曉芳提醒，甚至連代書費都會比較貴，因為相關作業流程都會變成double的。

而在辦貸款的時候，銀行會徵信兩人的信用狀況，如果都是好的，會加分不少，但若其中一人有信用不良的記錄，當然就會影響放貸狀況；值得注意的是，有些合夥買房會登記在其中一人名下，但由另一人借款，同常銀行只接受二等親之內的人這樣操作。

吳曉芳直言，建議想共同買房的情侶，就直接登記結婚了，畢竟台灣的婚後財產是採共有制，婚後買房無論登記在誰的名下，另一人也都能分一杯羹。

但假如已打定主意要共同持有，她也建議，可以採用以下兩種方法保障雙方權益。首先，是去法院找公證人，把雙方共同買屋的相關條件都白紙黑字寫清楚，譬如說，兩人各出了多少錢、兩人約定好每個月要如何付錢等等，甚至連不得不處分房子時、該如何分配售屋款項，都可以找公證人先擬好。

第二個方法，則是申請預告登記，一旦設定之後，假若其中一方要把房子移轉給第三人，銀行就會通知另一方，且要經過另一方同意才行；很多長輩幫忙出錢買房時，都會做這項設定，確保晚輩未來不會未經同意就任意賣房。

最後吳曉芳也分享，曾處理多人繼承的房地產要出售，需要協調不同持分人各自預期的出售條件，還要注意相關法律規範及稅賦的算法跟一般買賣房地產的不同之處，建議交由專業仲介來協助較能注意這些小細節。

更多《房屋聽信義》Podcast內容：https://lihi1.com/VEEh3

YT頻道：https://www.youtube.com/watch?v=mlqY5X2oTuk

買房 房地產 Podcast

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