聽新聞
test
0:00 / 0:00
看漫畫學會Excel技巧！原來只要這個動作就能更有效率
利用鍵盤在儲存格上快速移動
「要處理的資料一多，連選取資料都很花時間……」這類Excel的麻煩可用鍵盤操作快速解決。
選取儲存格的方法
用Tab鍵向右移動／Shift+Tab鍵向左移動
用Enter鍵向下移動／Shift+Enter鍵向上移動
小提醒
使用方向鍵也能選取不同的儲存格。建議大家選擇適合自己的方式選取儲存格。
一邊移動，一邊快速選取儲存格的方法1
①一邊以Tab鍵移動至右邊的儲存格，一邊輸入資料
②輸入到最後一列的時候，按下Enter鍵
③移動到下一列，從一開始輸入的同一欄開始輸入
①以Tab鍵移動
②按下Enter鍵
③移動至下一列
一邊移動，一邊快速選取儲存格的方法2
①先選取要輸入資料的範圍
②一邊以Tab鍵移動到右邊的儲存格，一邊輸入資料
③輸入到最後一欄，按下Tab鍵
④移動到選取範圍的下一個儲存格（下一列的開頭）
*若按下Enter鍵會移動到正下方的儲存格
①選取範圍
②以Tab鍵移動
③按下Tab鍵
④移動到下一列
(本文摘錄自《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言