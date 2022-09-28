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看漫畫學會Excel技巧！原來只要這個動作就能更有效率

采實文化／ 文‧羽毛田睦土

利用鍵盤在儲存格上快速移動

「要處理的資料一多，連選取資料都很花時間……」這類Excel的麻煩可用鍵盤操作快速解決。

選取儲存格的方法

用Tab鍵向右移動／Shift+Tab鍵向左移動

用Enter鍵向下移動／Shift+Enter鍵向上移動

小提醒

使用方向鍵也能選取不同的儲存格。建議大家選擇適合自己的方式選取儲存格。

一邊移動，一邊快速選取儲存格的方法1

①一邊以Tab鍵移動至右邊的儲存格，一邊輸入資料

②輸入到最後一列的時候，按下Enter鍵

③移動到下一列，從一開始輸入的同一欄開始輸入

①以Tab鍵移動

②按下Enter鍵

③移動至下一列

一邊移動，一邊快速選取儲存格的方法2

①先選取要輸入資料的範圍

②一邊以Tab鍵移動到右邊的儲存格，一邊輸入資料

③輸入到最後一欄，按下Tab鍵

④移動到選取範圍的下一個儲存格（下一列的開頭）

*若按下Enter鍵會移動到正下方的儲存格

《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》。圖／采實文化提供
《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》。圖／采實文化提供

①選取範圍

②以Tab鍵移動

③按下Tab鍵

④移動到下一列

(本文摘錄自《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

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