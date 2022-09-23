和泰集團守護原民天籟童聲 成立「原夢國家隊」

和泰集團（2207）守護原民天籟童聲成立「原夢國家隊」，TOYOTA贊助選手舉重女神郭婞淳親訪學校，分享生涯故事並鼓勵小朋友勇敢追夢，嘉興國小及桃山國小合唱團透過「原夢舞台」發揮長才、累積經驗並建立自信。

近年因疫情影響造成國旅盛行，民眾在深度探索在地景點的同時，也挖掘出更多台灣土地的美；和泰集團以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求，持續投入與推動社會公益，帶來更多的正向影響。2022年和泰集團發起「原夢國家隊」公益計畫，期待整合集團資源支持，協助在台灣這片土地上有天賦及才華的原住民團體，透過贊助設備資源、擴展孩童視野及創造夢想舞台等三大主軸，讓和泰集團成為原民小朋友追夢的長腿叔叔，讓未來成長之路更廣闊長遠。

新竹縣尖石鄉嘉興國小及新竹縣五峰鄉桃山國小均為歷史悠久、朝氣蓬勃、富有旺盛生命力的泰雅族原住民小學，合唱團的成立除了讓原民小朋友嘹亮的天籟之音得以被更多人聽見，更是守護孩子成長茁壯的重要臂膀。嘉興國小合唱團在維也納、德國皆得到「金質獎」國際獎項的肯定，同時也獲得國內合唱比賽多項大獎；桃山國小共發行四張專輯獲得金曲獎，也多次受邀於總統府國慶大典領唱國歌及表演。

支持守護原民小朋友純淨、動人的歌聲，並讓更多人聽見台灣最美的生命力，是和泰集團「原夢國家隊」公益計畫的初衷，和泰結合全集團力量，贊助兩校合唱團經營資源，讓小朋友有更好的音樂學習環境及師資；另外，也規劃專屬「多元職涯體驗」活動，讓孩子們有機會開拓視野、增加對未來的想像力，透過長期合作的公益規畫，更提供孩子們豐富的表演機會，讓美好、活力的台灣原生天籟童聲持續嘹亮。

和泰集團也邀請TOYOTA贊助選手舉重女神-郭婞淳親訪學校，實際與合唱團小朋友的接觸與互動，並分享自身體育生涯故事，開拓孩子們的人生視野，郭婞淳並鼓勵小朋友擁有更多夢想，堅持信念，不輕言放棄，「夢有多大 舞台就有多大」。

和泰集團「原夢國家隊」公益計畫，不僅提供經費及物資贊助嘉興國小及桃山國小合唱團，更在與校長、老師們深談後，了解師長們渴望給孩子們更廣闊視野的需要，特別為孩子們開放集團園區，讓小朋友參訪體驗以認識更多元的職業內容。