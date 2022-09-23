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「房仲業奧斯卡」頒獎 信義房屋20人獲獎業界之冠

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
有「房仲業奧斯卡獎」之稱的「金仲獎」22日頒獎，信義房屋共有20位第一線房仲業務同仁獲獎。圖片來源: 信義房屋
有「房仲業奧斯卡獎」之稱的「金仲獎」22日頒獎，信義房屋共有20位第一線房仲業務同仁獲獎。圖片來源: 信義房屋

有「房仲業奧斯卡獎」之稱的「金仲獎」22日頒獎，信義房屋共有20位第一線房仲業務同仁獲獎，得獎人數居業界之冠。有別於許多人對房仲「利益導向」的刻板印象，信義房屋新莊民安店洪錦堂入行近30年，每年替自己訂定「公益無求，幫助100位陌生人」行善目標，堅持「利他共好」；復興民生店蔡翠燁秉持「一次成交，就是一輩子不間斷的情誼」，為18年前成交的客戶，找到失聯已久的家人。

第21屆金仲獎由桃園市長鄭文燦親自出席頒獎，信義房屋共有20位同仁分別奪得「不動產經紀人獎」與「不動產經紀營業員獎」，其中，更有金華店店長韓秀蘭、陽明店店長葉俞顯、南平藝文店店長段尹騫、松江民生店專案經理羅新宇等4人獲得「評審團大獎」肯定。

信義房屋新莊民安店專案執行經理洪錦堂民國82年就加入信義房屋，至今近30年的服務過程，他都秉持公司經營理念，堅持利他共好。洪錦堂每年替自己設定的年度計畫，都包含一項「公益無求，幫助100位陌生人」目標，徹底實踐信義房屋ESG理念，他捐助家扶中心弱勢兒童長達8年、持續捐血近50次、疫情前每年捐助200位萬華街友寒冬餐點；同時，他還利用閒暇空檔學習攝影，再到教會免費教導弱勢孩童如何拍照，學習一技之長。

復興民生店專案協理蔡翠燁用心體貼每位成交客戶，把每一次成交，都當成一輩子不間斷的情誼。一次，蔡翠燁前往安寧病房探望一位老客戶的父親，卻在探病時得知，原來18年前這家人透過她順利出售房屋後，二女兒分得家產卻就此失聯，一直是客戶父親心中的缺憾；為了圓滿老客戶父親最後的心願，蔡翠燁主動聯繫當年協助處理此案的律師，輾轉聯繫到人已長居國外的二女兒，幾經波折，終於促成父女倆相見。

又如陽明店店經理葉俞顯，雖曾拿過全國單月業績第一名、單月成交金額破2億的優異表現，卻從不挑客戶，高雄市總價150萬的老公寓，他也細心、真誠服務。葉俞顯「使命必達」的態度令許多老客戶印象深刻，他曾為了客戶入厝時，因應習俗，要邀請12生肖的人到家中走走，短短兩小時內邀請來區主管、同事、朋友，順利為客戶完成入厝儀式。

金仲獎邁入第21屆，每年均由各縣市公會推薦表現優秀的經紀人、不動產經紀營業員，經評選出各組楷模後，還會再選出評審團大獎獲獎者。作為此次獲獎人數最多的企業，信義房屋強調，集團致力推動ESG，在環境、社會、公司治理等面向均長期投入，也屢獲國內外獎項肯定；「先義後利」、「以人為本」等企業精神，也早已深植員工心中，一同為居住生活服務第一品牌的願景努力，讓有信義的地方，就有信任與幸福。

信義房屋 房仲 陽明

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