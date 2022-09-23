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雄獅旅遊看好日本強勁復甦 可望恢復至疫情前3成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅遊提供疫後旅遊服務創新從日本開始。雄獅提供
雄獅旅遊提供疫後旅遊服務創新從日本開始。雄獅提供

日本首相岸田文雄宣布，研擬於10月11日取消入境人數上限，並開放國外旅客自由行、短期入境免簽證。雄獅旅遊表示，以往日本旅遊的自由行和團體佔整體營收超過4成，接下來鎖定賞楓、滑雪、跨年、農曆新年等熱門季節，預計這波政策開放將帶動赴日旅遊熱潮，今年底前日本旅遊業績可望恢復到疫情前3成左右。

雄獅旅遊展望明年旅遊市場商機，由於明年元月正值日本旅遊旺季，且一月農曆春節連假長達10天，預期機票票價將達全年最高峰，加上228連續假期、三月的賞櫻旺季等，整體來說機位將「需求大於供給」，票價降幅有限。目前雄獅的日本旅遊產品皆已籌備完成，並進行包機合作，預計取得超過3萬席次的機位，航點包括東京、大阪、函館、青森、北海道、山形等地，可望提供給消費者多元的豐富行程。

目前雄獅旅遊官網已推出日本各大城市自由行商品，目標鎖定賞楓、滑雪、跨年等熱門季節，若想最快10月11日衝日本，特別推出「東京酷航自由行7日」，每人只要17,888元起；10月13日出發「東京酷航自由行5日」每人也只要15,888元起，除了機加酒外，也可以加購當地的樂園、景點、新幹線等票券。此外，雄獅旅遊於東京設立公司，可提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等安心旅遊顧問資詢及在地旅遊服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。

雄獅旅遊觀察，日本旅遊詢問度最高的城市，前三名依次為東京、大阪、北海道。雄獅旅遊副總經理單葑分析，東京、大阪一直都是台灣旅客赴日的首選城市，接下來除了賞楓、聖誕節、跨年等節慶，東京迪士尼樂園、日本環球影城也都有新節目及設施登場；滑雪則是日本冬季旅遊的一大賣點，其中又以北海道最受歡迎，雄獅旅遊網羅富良野、留壽都等知名雪場，推出多款自由行商品，即使是新手也可以玩得非常痛快。

亞洲日本沖繩縣波上宮。雄獅提供
亞洲日本沖繩縣波上宮。雄獅提供

雄獅 東京

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