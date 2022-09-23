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大陳地區單元3都更 皇翔舉辦新生市場惜別晚會
皇翔建設（2545）去年獲得新北市大陳地區更新單元3都市更新案後，為住戶規劃舉辦「人。家。生活 – 故事六部曲系列活動」，繼7月舉辦的首部曲，本月28日再攜手新北市住都中心於新生公有市場舊址舉辦「咱ㄟ市場咱ㄟ味 永和新生市場惜別晚會」。
皇翔建設表示，已於今年9月拆除的新生公有市場，陪伴大陳住戶超過56年歲月，匯聚了地區住戶的生活日常與濃濃情感，這次的拆除也象徵著未來新生市場的再度興起，因此，特別策劃舉辦「咱ㄟ市場 咱ㄟ味 永和新生市場惜別晚會」，邀集攤商與住戶舊地再相會。
皇翔建設並特別為新生公有市場準備一支影片，晚會活動中亦有公益講座。
皇翔建設董事長廖年吉表示，此次大陳地區單元3公辦都更建案，除了用心在建築美學與安全上追求卓越之外，皇翔建設更重視與全體住戶們的互動與溝通，因此企劃舉辦「人。家。生活 – 故事六部曲系列活動」來與住戶們對話與交流，也讓住戶們對未來新家的完全瞭解與美好期待。
廖年吉表示，此次永和大陳地區單元3公辦都更案由於具歷史特別意義及擁有豐富的故事性，皇翔建設在硬調的營建過程中，帶入有溫度的軟調人文情感元素，以《用故事蓋房子》為主軸推出主題曲MV、市場惜別晚會等一系列活動，以及攸關住戶的多場次公益講座來藉以凝聚重現大陳地區單元3住戶居民們的鄰里街坊超過半世紀的濃濃情誼，並引領住戶們建構一個屬於他們即將到來的美麗新住家。
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