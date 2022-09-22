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北士科推案進入爆發期 928檔期至年底案量估突破500億元

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」、「國泰雍萃」、「家居璽玉」(圖)等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。記者陳美玲/攝影
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」、「國泰雍萃」、「家居璽玉」(圖)等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。記者陳美玲/攝影

台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，包括華固、國泰、家居、長虹、潤泰新、璞園、璞真、宏普、隆遠、柏鴻、達麗等建商均插旗北士科；值得注意的是，北士科領軍推案均是一線品牌建商，今年928檔期像是「華固上文林」、「國泰雍萃」、「家居璽玉」等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。

市場初估，若以承德路來劃分，承德路右側之住宅新推案約有2,000戶新增供給，建商分回可售案量約1,200億元，每坪成交均價在110~120萬元間，；至於成德路左側，由於該區土地政府尚未進行配地，初估兩年後才會有新建案推出，目前插旗該區建商包括遠雄、新潤、達麗等上市櫃建商。

家居建設總經理特助周堅華表示，原物料上漲，加上缺工問題推升工資不斷上漲，讓建案推案價格居高不下，以RC結構的新建案來說，先前公司初估每坪造價約2萬元左右，不過近期相關工程發包完成，總計每坪造價成本將近30萬元，每坪造價一年上漲高達三成，讓業者吃不消，若是SRC、SC結構新案，他推估每坪造價更是要30萬元起跳。

周堅華分析，以土地來說，先前第三種住宅區土地每坪約在150萬元，去年已經漲至260萬元、年漲幅超過七成，今年區域內地主每坪開價更出現280~300萬元的天價，就連第二種住宅區地目土地每坪也出現180萬元高價，在地價、造價雙漲之下，區域內建案價格每坪成交價至少要110~120萬元，建案才有獲利空間。

周堅華指出，以「家居璽玉」來說，目前中低樓層已賣光，每坪成交均價在110萬元左右，僅剩中高樓層約20多戶可售，每坪單價在120萬元，加上建案面對萬坪的福星公園，算是區域內銷售算不錯的新案。

總銷40億元的「家居璽玉」將打造地上22樓、地下三樓之純住宅大樓，目前買方八成為天母、石牌、士林等在地客、二成為中山、大同、內湖等區之外地客；至於家居在區域第二筆新案規劃明年3月推出，總銷金額約45億元，將推出45~56坪中坪數、總價7,000萬元以下產品，全案為地上25樓、地下五樓之住宅大樓。

至於「華固上文林」、「國泰雍萃」目前每坪成交均價也站穩120萬元，兩案銷售率也達三成以上，接下來11月至明年預計還有「宏普北士科案」、「璞真文學」、「樸園璞開石」等將陸續登場。

台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」、「國泰雍萃」、「家居璽玉」(圖)等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。業者提供
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」、「國泰雍萃」、「家居璽玉」(圖)等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。業者提供
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」(圖)、「國泰雍萃」、「家居璽玉」等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。記者陳美玲/攝影
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」(圖)、「國泰雍萃」、「家居璽玉」等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。記者陳美玲/攝影
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」(圖)、「國泰雍萃」、「家居璽玉」等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。記者陳美玲/攝影
台北市最後一塊重劃區－「北投士林科技園區」，今年進入推案爆發期，今年928檔期像是「華固上文林」(圖)、「國泰雍萃」、「家居璽玉」等同步面市，且每坪成交價均站穩三位數，初估在線及到今年底將登場新推案量至少500億元起跳。記者陳美玲/攝影

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