國際級餐飲商圈外溢首看14期重劃區 財團嗅商機急卡位

台中公益、崇德為連鎖餐飲一級戰區，其中，公益路商圈近年因店面供不應求、店租翻倍漲、停車空間不足等因素，不少業者紛紛另闢戰場；而近年人口紅利帶動的北屯「崇德商圈」由於腹地較大，停車更加方便，不僅規模更大且種類多元，滿足各類客群，吸引不少國際級連鎖集團插旗搶進。

商圈的發展潛力往往帶動周圍房市發展，尤其甫開發的14期重劃區，不僅吸引包括元城、寶輝、雙橡園、陸府、惠宇、新業等眾多指標建商爭相卡位，包括星巴克、阿秋餐飲集團、春水堂、鼎王等連鎖餐飲品牌，也競相在14期購地置產或承租店面，提前部署外，也可明顯感受商圈外溢效應，從開發飽和的崇德商圈外溢至鄰近14期重劃區。

中信房屋台中十期新光加盟店執行長林長璘分析說，現在有許多購屋族非常重視生活感，尤其是新興重劃區具備完整的街廓以及低密度環境，又能夠緊鄰生活機能成熟的商圈，是現在購屋的主流需求。

其中，14期劃區又最具指標性，而崇德商圈為目前北台中消費市場的主力，許多生活圈都圍繞在此，對於青壯年置產族群具有強大的吸引力。

盤點周遭房市，緊鄰崇德商圈的14期東南側及西南側相對熱門，位在東南側的預售案「元城上階綠」，坐落於正山西路及昌平東六路，緊鄰崇德生活圈及823公園大片綠地，同時坐擁近期最具話題性的松強國小學區優勢。

全案規劃宜居建築、三房雙主臥格局，兼具生活機能及高綠覆的宜居環境，剛公開就大受歡迎，據悉，僅4戶的店面產品詢問尤其熱烈。

另據內政部實價登錄統計，「陸府織森」、「雙橡園2925」兩案，目前合計就有29筆6字頭單價的揭露，基地位置皆圍繞於崇德生活圈。

在地房仲認為，近年北屯區蓬勃發展，在交通及重大建設加持下，14期、11期等大型重劃區的開發皆相當受到關注，尤其14期緊鄰市區成熟機能商圈，自然吸引建商、購屋族爭相搶進。

目前線上銷售中個案還有元鈞「坐忘山」等，此外，如大陸、寶輝、惠宇、新業等知名建商也看好地段優勢，陸續在14期購置土地，為後續推案做足準備。其中又以大陸建設推案最受注目，預計明年第2季推出，市場估房價將「坐6望7」。