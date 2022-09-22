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證交所攜元大證辦自行車產業趨勢座談會 三大公司與會

經濟日報／ 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所今（22）日與元大證券合辦「自行車產業趨勢座談會」，邀請巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）等三家在全球產業具有舉足輕重角色的公司與會，讓投資大眾了解產業發展趨勢、公司營運概況與未來展望，並期在資本市場形成產業聚落。

證交所表示，臺灣中部地區是全球高級自行車產業研發與製造重鎮，隨全球產業都朝向淨零減碳趨勢發展，面對健康及永續意識提升及訴求更智慧且潔淨的市場生態，自行車產業發展具有絕對優勢。

自行車一直是台灣品牌的代表產業，為瞭解產業趨勢及綠色政策規劃，證交所這次座談會邀請巨大、美利達等全球前二大自行車品牌，以及全球最大專業鏈條製造商且全球首家碳足跡認證鏈條品牌桂盟與會。

三家公司深知減碳、綠色交通是產業未來發展趨勢，且在新冠疫情影響下，形成綠色交通需求增加的催化劑，巨大為能繼續在全球自行車供應鏈及ESG議題上，扮演關鍵角色，與美利達、桂盟及自行車產業供應鏈共組「自行車永續聯盟(BAS)」。

此外，自行車運動深受全民喜愛，且符合未來低碳趨勢，與會三家公司除持續透過產品創新升級開發高階運動車市場外，亦積極投入電動自行車(E-Bike)研發及製作，更加貼近國際市場客戶需求並創造多元的動態生活模式。

桂盟 美利達 證交所

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