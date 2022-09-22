證交所與元大證券合辦自行車產業趨勢座談會圓滿成功

台灣中部地區是全球高級自行車產業研發與製造重鎮，隨著全球產業都朝向淨零減碳趨勢發展，面對健康及永續意識提升及訴求更智慧且潔淨的市場生態，自行車產業發展具有絕對優勢，為瞭解產業趨勢及綠色政策規劃，今(22)日與元大證券在巨大自行車文化探索館合辦自行車產業趨勢座談會。

自行車一直是台灣品牌的代表產業，這次座談會邀請全球前兩大自行車品牌-巨大、美利達及全球最大專業鏈條製造商且全球首家碳足跡認證鏈條品牌-桂盟等三家公司，與會公司深知減碳、綠色交通是產業未來發展趨勢，且在新冠疫情影響下，形成綠色交通需求增加的催化劑，巨大為能繼續在全球自行車供應鏈及ESG議題上，扮演關鍵角色，與美利達、桂盟及自行車產業供應鏈共組自行車永續聯盟(BAS)；另自行車運動深受全民喜愛且擁有低碳未來的權利，與會公司除持續透過產品創新升級開發高階運動車市場外，亦積極投入電動自行車(E-Bike)研發及製作，更加貼近國際市場客戶需求並創造多元的動態生活模式。

台灣享有自行車製造王國美譽，世界知名品牌都來自MIT，證交所將持續舉辦自行車產業趨勢座談會，讓投資大眾了解自行車產業發展趨勢及營運概況與未來展望，並期在資本市場形成自行車產業聚落。