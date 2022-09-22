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友華生技跨足減重市場 推抑制食慾口服藥「康纖芙」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

友華生技（4120）今（22）日宣佈，在國內上市唯一以抑制食慾為機轉的減重口服新藥「康纖芙」（Contrave），正式進入減重市場；公司未來還有與康霈生技合作代理的溶脂注射劑新藥，積極佈局多元新產品搶攻減重市場。

友華集團執行長蔡孟霖表示，「康纖芙」是友華進軍減重市場的第一個產品，這項產品自2014年起已陸續在美國、歐盟、加拿大、澳洲、新加坡及韓國上市，是台灣目前合法減重藥物中，唯一以抑制食欲為機轉的口服藥物，複方成分能將降低飢餓感與對食物的渴望。

根據臨床研究報告，「康纖芙」在第四週起便可達到較安慰劑更顯著的體重減輕；另外也證實搭配行為調整，可達到四年以上的減重成效，透過長期的體重管理，能改善糖化血色素、血脂、血壓等心血管參數，並提升體能、工作等整體生活品質，幫助民眾找回身心健康，口服藥物的方便性，更能提供全新治療選擇。

蔡孟霖指出，友華西藥事業的定位和發展目標是成為505(b)(2)專業藥廠，不論是自行開發或是引進新產品，都是以發展透過重塑優化而具有新價值的新藥為主。這次上市的減重口服新藥「康纖芙」屬於複方設計產品，能提供更好的療效和使用方便性，不僅提供病人更優質的治療選擇，也為集團成長帶來突破性的契機。

國健署統計資料，18歲以上國人五成以上陷肥胖危機，且肥胖會引發三高、增加罹患腦中風、冠心症等心血管疾病及癌症的風險，從國人肥胖的比例及未來治療趨勢推估，國內減肥藥物市場潛力大。

根據<世界概況(The World Factbook)>指出，在同以米飯、麵條等精緻澱粉為主食的東亞及東南亞國家中，台灣成人為第四胖；而根據國健署110年健康促進統計年報，18歲以上國人過重(24≦BMI<27)/肥胖(BMI≧27)率高達50.3%，其中又以35歲以上中壯年占比最高。研究也顯示，肥胖者每增加5單位的BMI，就會提升40%的心血管疾病死亡風險，甚至誘發至少十種癌症，肥胖也會提升成年人罹患憂鬱症的風險，大幅降低整體生活品質。

為了協助國人持續做好體重及健康管理，友華並結合醫療團隊，推廣「幸福減重H.O.P.E.」新觀念，從建立健康的生活型態做起、保持正向的減重態度、與專業醫療團隊合作，共同堅持努力，就能輕鬆減重，重拾幸福有希望的人生。

減重 友華 生技

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