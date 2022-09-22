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影／台南機械展匯集200大廠今登場 業界看好年產值破1.4兆

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影
台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影

匯集200多家國內外廠商460攤位、展出最新的自動化機具設備的2022台南機械展，今天起一連五天在大台南會展中心登場，歡迎業者與民眾在官網登錄、免費參觀。台灣機械工業同業公會理事長魏燦文表示，許多人只在乎半導體、忽略台灣是機械工業強國，即使面對疫情與國際經濟情勢衝擊，台灣機械產業今年預估還是能夠達到1.4兆產值。

記者問為什麼現在國際經濟情勢這麼嚴峻，還是對今年台灣機械製造業的表現如此有信心；魏燦文提醒大家台灣的機械產業韌性十足，勇於創造尋找商機，「光是美國製造政策、就買很多台灣製造的機械」，台灣機械製造業不但是面板、半導體之外第三個產值「破兆」的產業，更是「創造最多工作機會的產業」。

台南機械展主辦單位經濟日報因為台南缺乏標準展覽場地，10多年來都在其他地方舉辦；今年因為與台北市貿同等級的全新大台南會展中心落成，終於再回到台南舉辦。

經濟日報副社長周祖誠表示，經濟日報在台南經營40多年，感謝台南市政府推動在高鐵台南站旁打造這麼好的場地，讓這項南台灣最大的機械展也能「挺台南」、又回台南舉辦。

周祖誠指出，經濟日報以40多年專業辦展經驗，能為廠商打造優質交易平台，這次匯集國內外最先進的工具機、產業機械、智慧機械、五金零組件、自動檢測及發明技轉新技術等領域廠商參展。

市長黃偉哲到場為業者加油打氣、感謝經濟日報睽違11年又再回台南舉辦大型機械展。黃偉哲說，台灣機械工業公會能夠帶領台灣機械產業，不僅是在國內生產，對國外訂單買主也都有非常好的服務，更謝謝經濟日報能來台南辦台南機械展，一方面讓許多台南業者被看見，一方面讓許多其他縣市的業者能夠來台南有非常好的投資，還有設廠還有生產還有進入市場的機會，相信在這幾天的展出，大家可以看到台灣的實力，看到台南的潛力，希望台南機械展能在各方面都能有最好的媒合，讓許多來參觀，看看我們台灣的工業發展，

台南機械展今天到26日、每天上午10點到下午5點開放，事先到台南機械展官網申請取得QR Code，到現場掃描即可免費換證入場參觀。

台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影
台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影
台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影
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台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影
台南機械展匯集200大廠今登場 ，業界看好年產值破1.4兆。記者周宗禎／攝影
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