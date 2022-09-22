亞泥評等確定流動性調整為強健 展望穩定

中華信評今（22）日確認亞泥（1102）的長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等則為「twA-1+」。亞泥長期評等的評等展望為「穩定」。亞泥的評等結果反映在台灣與中國主要營運區域令人滿意的市場地位，以及在其獨立電廠業務與來自遠東新世紀集團股份之穩定現金股利支持下，逐漸提升的業務與現金流量分散性。

中華信評指出，儘管該公司的獲利能力因中國水泥市場衰退而略顯偏弱，但前述因素再加上有所降低的資本支出，應可使亞泥產生正的可支配現金流量，並限制其借款成長幅度,進而將其，2022年至2023年的借款對EBITDA比控制在約 2倍左右的水準。

亞泥較高的成長偏好以及水泥業較高的波動性(特別是中國水泥市場)，則抵銷了前述的評等優勢，且可能會在未來2至3年導致該公司的獲利能力大幅波動，並使其借款槓桿比升高。中華信評已將對亞泥流動性的評估結果由「允當」上調至「強健」。

中華信評分析師許智清表示，亞泥「強健」的流動性評估結果反映，亞泥的現金餘額因審慎的資本支出導致可支配現金流量持續維持正數而逐漸增加。中華信評預測，亞泥的流動性來源對流動性用途，比在2023年6月30日前的24 個月期間，將維持在1.7倍至2.0倍之間。

中華信評亦認為，亞泥的流動性來源，應能持續支應其流動性用途所需而有餘，甚至在該公司的EBITDA下滑30%時亦然。此外，中華信評認為，受惠於亞泥係屬遠東集團旗下成員之身分，該公司與銀行間的往來關係穩健，且在台灣信用市場中擁有大致較高的信用地位。截至2022年6月30日，亞泥或其子公司的借款部位中，均無任何有關的財務限制條款。