當「幸福來敲門」 信義房屋為客戶完成人生待辦清單

買賣房子是人生大事，背後的需求無非是給自己與家人一個幸福的家。無論由租轉買的小資夫妻、為3寶2貓謀得更大空間的一家之主，都有信義房屋房仲以專業、用心替他們完成「人生中重要的待辦清單」；也因房地產的買賣歷程較久，信義房屋近期以「幸福來敲門」成交會員活動，持續關心老客戶，讓幸福感不間斷，至今已有上萬人參與。

信義房屋永康勝利店主任施志翰就曾協助小夫妻找到幸福，他說，客戶是一對在玉井租賃房子的夫妻，10多年來都是租房並在自家一樓開飲料店，隨著2個孩子逐漸長大，為了小孩教育，想在市區挑選好的學區、擁有自己的家，第一次買房忐忑不安，對業務有一定的防備心。

隨著施志翰持續關心，這對夫妻感受到他的用心，幾天後主動連繫約看，這次客戶做足功課看了3小時，也因是人生第一桶金，出價斡旋非常謹慎小心，知道成功買房後，全家歡呼，也很感謝信義房屋讓他們買到理想的家，不僅有提供令人安心的4+2保障，後續服務還有有趣抽獎活動與成交禮包，很滿足幸福。

信義房屋房仲也持續服務客戶多年，換取全家3寶2貓的幸福空間，信義房屋新北投店專案經理李宜家表示，職業為醫師的邱先生最初上架賣一預售屋，隨後結婚時轉為自住，當妻子很快的懷了大寶、二寶，又有媽媽同住與2隻寵物貓，10坪的居住空間嚴重不敷使用。

與此同時邱先生也忙著開立診所，人生有許多待辦清單，忙得焦頭爛額，李宜家表示，他以專業幫邱先生規劃售屋計畫，先幫邱先生的房屋清潔、整理屋況，重新上架銷售後很快成交，也讓邱先生順利籌得頭期款，為全家換更大的居住空間，最近3寶出生後，又委託找尋更大的房子，整個過程自101年至今，服務不間斷。

「不僅幫客戶找到幸福家，更珍惜我們的每一名成交客戶」信義房屋表示，買賣屋的周期很長，往往一名客戶向信義房屋買賣屋後，通常要至5-8年才可能有換屋的買賣需求，在此期間，信義房屋推出會員活動，讓第一線業務可以持續有話題關心老客戶，延續買賣屋的幸福感。

即日起至10月31日止，成交客戶登入信義房屋APP，即可參加「幸福來敲門」成交會員活動，填完問卷可抽包含有空氣清淨機、天絲床包組、吸塵器、吹風機等居家好禮。