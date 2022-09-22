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SOGO高雄店華麗變身、樓層少一半 董座黃晴雯：減收增益

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
遠東SOGO百貨高雄店進行開業25年來首度大規模改裝，去年12月起斥資2億元，調整店舖體質，預計24日以全新店型開幕，董座黃晴雯（左五）今（22）日率全台SOGO主管出席。記者何秀玲／攝影
遠東SOGO百貨高雄店進行開業25年來首度大規模改裝，去年12月起斥資2億元，調整店舖體質，預計24日以全新店型開幕，董座黃晴雯（左五）今（22）日率全台SOGO主管出席。記者何秀玲／攝影

位於高雄三多商圈的遠東SOGO百貨高雄店，進行開業25年來首度大規模改裝，去年12月起斥資2億元，調整店舖體質，預計24日以全新店型開幕，最大突破是將百貨營運樓層精簡二分之一，原本商場有17層樓砍至9層，其餘樓層將作為出租之用。

SOGO董座黃晴雯表示，該店「減收增益」，以忠孝店規格改裝，現坪效已成長三成，未來全年營收估可達8至10億元。

目前三多商圈有三家百貨公司，除了SOGO高雄店之外，旁邊緊鄰的是新光三越三多店、再來則是高雄大遠百，不過放眼高雄來看，業績前三大百貨則是漢神巨蛋、統一夢時代與漢神百貨等，三多商圈也因商圈轉移，百貨人潮減少，讓SOGO決定做出轉型，重新出發。

SOGO高雄店今（22）日舉辦開幕記者會，除了黃晴雯親自出席之外，全台SOGO店長全數出席，可見對該店的重視程度。

黃晴雯說，從國外發展趨勢來看，美國的三大百貨，都開出很多在地小型店鋪，也是近年來的成長動能，SOGO團隊經過兩年多討論，決定將高雄店做出改變。

SOGO高雄店原本營業面積為從8,200減為5,200坪，原有19層樓，其中17個樓層為商場，經過改造精簡後，目前商場為9層，集中在B2至七樓，其餘樓層未來將做為商辦，目前也成為全台SOGO最小店舖。

她表示，為了提升顧客忠誠度和黏著度，一樓天花板挑高30公分，「以忠孝店規格來改裝」，讓店舖有簡約、時尚、明亮感，大幅擴大公共空間；B1樓層引進五家特色餐廳，包括全台獨家漢來美食全新品牌「溜溜酸菜魚」，並有三家高雄獨家餐廳，，希望未來成為高雄人的「客廳、餐廳、衣櫃」。

黃晴雯說，改裝高雄店提出減收增益，百貨面積變小，提升精緻服務，獲益成長，改裝後坪效成長30%。

遠東SOGO百貨高雄店進行開業25年來首度大規模改裝，一樓天花板挑高30公分，「以忠孝店規格來改裝」。記者何秀玲／攝影
遠東SOGO百貨高雄店進行開業25年來首度大規模改裝，一樓天花板挑高30公分，「以忠孝店規格來改裝」。記者何秀玲／攝影
SOGO高雄店改裝變身，B1樓層引進五家特色餐廳，其中包括全台獨家漢來美食全新品牌「溜溜酸菜魚」，並有三家高雄獨家餐廳，希望未來成為高雄人的「客廳、餐廳、衣櫃」。記者何秀玲／攝影
SOGO高雄店改裝變身，B1樓層引進五家特色餐廳，其中包括全台獨家漢來美食全新品牌「溜溜酸菜魚」，並有三家高雄獨家餐廳，希望未來成為高雄人的「客廳、餐廳、衣櫃」。記者何秀玲／攝影

SOGO 黃晴雯 漢來美食

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