代銷全聯會理事長謝坤成：房市多空拉鋸 政府勿過度干預

房市多空拉鋸戰持續上演，未來房市動態備受市場關注；萬群地產董事長、中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成今(22)日表示，國內房市與經濟成長率具高度關聯性，當景氣好時，房市行情就會跟著熱絡，景氣轉弱，房市也會跟著降溫，他建議政府不應過度出手干預、破壞市場機制，否則將會適得其反。

而市場上確實有部分人士認為，政府打炒房是為了實現「居住正義」，謝坤成反問：「若住在環境差、建築用料不安全的地方，就算人人擁房，這樣也是居住正義嗎？」

謝坤成強調，台灣地狹人稠土地資源稀缺，再加上921過後建築施工法規變得更加嚴謹，市場也持續面臨工料雙漲等問題，導致房屋造價成本高，房價根本沒有下跌空間，簡單來說，「人人擁房就是假議題，政府就算把建築業往死裡打，也無法達成。」

謝坤成建議政府，與其將心思放在打擊房市發展，不如凝聚各部會的力量，以最安全、最有效率的方式，在全台各縣市廣建社宅，讓弱勢族群可以用合理的價格，住在安全、舒適、環境好的住所，也讓租屋族扣除居住支出外，還有餘裕兼顧生活品質。

萬群地產今天在台中市西屯「豐邑PARK ONE」接待中心舉辦記者會，謝坤成在會中表示，房市景氣向來與經濟發展具備高度關聯性，回顧民國80年初、台海危機爆發時，台灣正面臨產業外移、人口外流、外資離台等窘境，當時的房地產市場因為反映了經濟衰退疑慮，房價瞬間大跌。

目前國內經濟前景佳、外銷訂單暢旺，產業也持續進行擴廠、擴產計畫，與此同時，房地產市場蓬勃發展，實屬反應台灣堅實的經濟基本面，政府若持續出手干預市場機制，並非明智之舉。

謝坤成也說，台灣在2008年金融海嘯、2020年疫情爆發，多次發放消費券促進經濟，而卻在景氣一片欣欣向榮的今日，接二連三打炒房，打擊國人的購屋信心，讓這些白花花的鈔票全都流向國外，這豈不是自相矛盾？

綜觀國內房市，尤以台中最具發展潛力，擁有舒適宜人的氣候，位處台灣交通樞紐，南來北往便利，更不用說還有持續推動中的重大建設。其中，市場也最看好「水湳經貿園區」發展，且認為其具備多項優勢，足以撼動七期「豪宅一哥」地位。

水湳經貿園區腹地廣達254公頃，綿延7公里長的中央公園綠海，串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集普立茲克建築大師作品，象徵全台灣最劇國際級城市意象的重劃區。

其中，文商段又為水湳經貿園區內含金量最高的地段。該區土地僅約25公頃，卻是全區唯一可興建百米以上的豪宅，也是唯一與中央公園相互為鄰的住宅區，每一棟豪宅都堪稱限量絕版品。

值得一提的是，文商段也在今年邁入推案元年，由豐邑機構旗下新案「Park One」打頭陣，基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，總面積近千坪，建築樓高34層，目前暫居水湳最高地標。

「豐邑PARK ONE」產品規劃3至4房、57坪至74坪，總戶數188戶，總銷120億元，此案也同時榮獲綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章、結構安全最高標準耐震標章等。

謝坤成指出，水湳經貿園區公共建設占比高達二分之一，且整體規劃已見雛形，除了去年已啟用的中央公園外，預計明年底中台灣電影中心將對外營運，未來5年內，國際會展中心、綠美圖、台灣智慧營運塔、水湳轉運站等將陸續啟用，所有公設看得到也摸得到。

他也預言，七期建築覆蓋率已高達九成以上，房價向上發展空間有限，然而水湳經貿園區才在開發階段，地板價已見8字頭，未來重大建設逐一兌現，攻上3位數房價都是預料之內的事。