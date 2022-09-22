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代銷全聯會理事長謝坤成：房市多空拉鋸 政府勿過度干預

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成建議政府在全台各縣市廣建社宅。記者宋健生/攝影
中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成建議政府在全台各縣市廣建社宅。記者宋健生/攝影

房市多空拉鋸戰持續上演，未來房市動態備受市場關注；萬群地產董事長、中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成今(22)日表示，國內房市與經濟成長率具高度關聯性，當景氣好時，房市行情就會跟著熱絡，景氣轉弱，房市也會跟著降溫，他建議政府不應過度出手干預、破壞市場機制，否則將會適得其反。

而市場上確實有部分人士認為，政府打炒房是為了實現「居住正義」，謝坤成反問：「若住在環境差、建築用料不安全的地方，就算人人擁房，這樣也是居住正義嗎？」

謝坤成強調，台灣地狹人稠土地資源稀缺，再加上921過後建築施工法規變得更加嚴謹，市場也持續面臨工料雙漲等問題，導致房屋造價成本高，房價根本沒有下跌空間，簡單來說，「人人擁房就是假議題，政府就算把建築業往死裡打，也無法達成。」

謝坤成建議政府，與其將心思放在打擊房市發展，不如凝聚各部會的力量，以最安全、最有效率的方式，在全台各縣市廣建社宅，讓弱勢族群可以用合理的價格，住在安全、舒適、環境好的住所，也讓租屋族扣除居住支出外，還有餘裕兼顧生活品質。

萬群地產今天在台中市西屯「豐邑PARK ONE」接待中心舉辦記者會，謝坤成在會中表示，房市景氣向來與經濟發展具備高度關聯性，回顧民國80年初、台海危機爆發時，台灣正面臨產業外移、人口外流、外資離台等窘境，當時的房地產市場因為反映了經濟衰退疑慮，房價瞬間大跌。

目前國內經濟前景佳、外銷訂單暢旺，產業也持續進行擴廠、擴產計畫，與此同時，房地產市場蓬勃發展，實屬反應台灣堅實的經濟基本面，政府若持續出手干預市場機制，並非明智之舉。

謝坤成也說，台灣在2008年金融海嘯、2020年疫情爆發，多次發放消費券促進經濟，而卻在景氣一片欣欣向榮的今日，接二連三打炒房，打擊國人的購屋信心，讓這些白花花的鈔票全都流向國外，這豈不是自相矛盾？

綜觀國內房市，尤以台中最具發展潛力，擁有舒適宜人的氣候，位處台灣交通樞紐，南來北往便利，更不用說還有持續推動中的重大建設。其中，市場也最看好「水湳經貿園區」發展，且認為其具備多項優勢，足以撼動七期「豪宅一哥」地位。

水湳經貿園區腹地廣達254公頃，綿延7公里長的中央公園綠海，串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集普立茲克建築大師作品，象徵全台灣最劇國際級城市意象的重劃區。

其中，文商段又為水湳經貿園區內含金量最高的地段。該區土地僅約25公頃，卻是全區唯一可興建百米以上的豪宅，也是唯一與中央公園相互為鄰的住宅區，每一棟豪宅都堪稱限量絕版品。

值得一提的是，文商段也在今年邁入推案元年，由豐邑機構旗下新案「Park One」打頭陣，基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，總面積近千坪，建築樓高34層，目前暫居水湳最高地標。

「豐邑PARK ONE」產品規劃3至4房、57坪至74坪，總戶數188戶，總銷120億元，此案也同時榮獲綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章、結構安全最高標準耐震標章等。

謝坤成指出，水湳經貿園區公共建設占比高達二分之一，且整體規劃已見雛形，除了去年已啟用的中央公園外，預計明年底中台灣電影中心將對外營運，未來5年內，國際會展中心、綠美圖、台灣智慧營運塔、水湳轉運站等將陸續啟用，所有公設看得到也摸得到。

他也預言，七期建築覆蓋率已高達九成以上，房價向上發展空間有限，然而水湳經貿園區才在開發階段，地板價已見8字頭，未來重大建設逐一兌現，攻上3位數房價都是預料之內的事。

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