房市928檔登場 專家：利空雲集「百年一遇」

房市928檔本周末正式登場，住展雜誌統計，今年北台灣房市928檔期推案預估量約為2,396億元，較2021年同期略增80餘億元，年增率僅約3.7%。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年北台灣928檔推案量仍不小，但不如外界預期的那麼大，主要是隨縣市長選舉投票日逐漸逼近，許多建案選擇避開，延後推出，導致今年最後一檔檔期熱鬧有餘，但驚喜不足。

他表示，今年疫情、打房、升息、選舉、經濟衰退疑慮、第四次台海危機，以及芮氏規模6以上地震等負面消息接踵而至，可謂是集各大利空於ㄧ身，這種情況堪稱「百年一遇」，預料買氣難大幅上升，業者心心念念的遞延性買盤，或許要等到選後才會見到曙光。

今年928檔推案量最大的縣市為台北市，案量逼近千億元。不過，北市建案數量並不多，主要是指標案量金額可觀所致，尤其是「DIAMOND TOWERS台北之星」單一個案就占全市近半案量。

北市928檔建案最集中、且新案數量最多的地方是北士科園區，預計將開賣的建案包括「華固上文林」、「宏普北士科案」、「隆遠心仝聚」、「璞真文學」、「樸園璞開石」等案。今年北士科建案開價、成交均價都達到三位數，已成為北投新豪宅區。

推案量居次的新北市，今年928檔約有780億元新案開賣，推案零星分散於各地，僅三重的二重疏洪道重劃區、二重地區捷運先嗇宮站一帶，以及土城暫緩發展區等地案量稍多，其餘區域案量均在百億元以下。

桃園受疫情等因素影響的延推案，多已在暑期間公開，因此桃園928檔推案量僅剩約343億元。多數建案以二房、三房為大宗，鎖定首購、首換與大台北輕移民。

另外，桃園蛋白區推案數比蛋黃區多，蛋白區建案多想拉攏受高房價推擠而來的桃園市區客，而市區建案卻想吸引大台北輕移民。

新竹928檔量能亦有限，只約250幾億元，且多集中在竹北精華重劃區，何世昌表示，雖然精華區供給量稍增，但預期新案成交均價至少從70萬／坪起跳，4、5字頭的價格已經回不去了。