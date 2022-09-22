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華信航空台北-台東航線放大機型 協助旅客疏運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

因受東部地震影響，花東鐵路運輸中斷，華信航空為協助疏運往來東部旅客，特別規劃9月25日(日)及9月26日(一)台北往返台東之午間航班，調派華航集團台灣虎航（6757）A320飛機執行飛航任務，放大機型座位數增加為180人座，除紓解民眾的訂位需求外，齊為東部交通疏運盡棉薄之力。

華信航空9月25、26日台北-台東午間航班放大機型，班機起飛時間如下：

AE393 11：15 台北起飛，12：05抵達台東。

AE394 13：30 台東起飛，14：20抵達台北。

歡迎有搭機往返台東需求的民眾多加利用，請透過華信航空客服專線412-8008(手機+02)、官網：https://www.mandarin-airlines.com/或手機APP訂位購票。

華信航空 台東

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