華信航空台北-台東航線放大機型 協助旅客疏運
因受東部地震影響，花東鐵路運輸中斷，華信航空為協助疏運往來東部旅客，特別規劃9月25日(日)及9月26日(一)台北往返台東之午間航班，調派華航集團台灣虎航（6757）A320飛機執行飛航任務，放大機型座位數增加為180人座，除紓解民眾的訂位需求外，齊為東部交通疏運盡棉薄之力。
華信航空9月25、26日台北-台東午間航班放大機型，班機起飛時間如下：
AE393 11：15 台北起飛，12：05抵達台東。
AE394 13：30 台東起飛，14：20抵達台北。
歡迎有搭機往返台東需求的民眾多加利用，請透過華信航空客服專線412-8008(手機+02)、官網：https://www.mandarin-airlines.com/或手機APP訂位購票。
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