想即買即用！台中七期中大坪數成屋又成富豪置產焦點

台中預售新案坪數下調，且完工期程冗長，讓不少偏好大坪數生活空間、且想即買即用的富豪，將目光又轉向七期的成屋市場，包括「國泰層峰」、「龍寶謙臻邸」、「慶仁林境」等案每坪約5、6字頭單價的行情，反成CP值極高的置產焦點。

近二年營建成本大漲，包括國泰建設、聯聚建設、雙橡園開發、寶輝建設、龍寶建設等，過往推案主力都鎖定中大坪數的豪宅建商，為控制總價，也紛紛將新推建案坪數下調。

而根據內政部預售實價登錄最新資料統計，今年截至目前為止，台中市西屯區共有1,151筆交易，其中僅有76筆交易移轉總面積超過80坪，占比僅6.6%，顯示預售市場中大坪數產品確實銳減。

另外，進一步統計預售交易超過百坪的交易更僅有18筆，占比1.56%，小坪數儼然已是市場主流。若統計成屋實價登錄，今年1至8月西屯區百坪以上住宅大樓共有223筆交易，已連續兩年突破200筆，相比2019年的159筆更大增40.2%。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，以七期為例，預售新案如「懋榮FREEDOM」、「鉑金愛悅」、「市政新銳」等案幾乎都規劃50坪以下，甚至有20多坪兩房產品，且每坪單價上看8字頭。

而百坪以上成屋不乏5、6字頭單價，且不少是具一線品牌加持的個案，尤其富豪大多習慣透天及大坪數的生活空間，自然帶動這些個案的詢問度及交易量。

位在市政北二路與惠中路口的「國泰層峰」，由華人建築巨擘李祖原操刀設計，規劃均質132坪，為區域少見大坪數具標配的產品，住宅衛浴配備TOTO、Hansgrohe、Duravit等品牌，廚具則採用德國Zeyko手工廚具搭配Electrolux、Blanco等頂級設備，憑藉國泰品牌魅力與堅實營建品質，深獲頂級客層喜愛。

此案自落成後交易不斷，2020年以來已有23筆成交，備受關注，目前全案僅剩1戶，含千萬裝潢，即將完銷。

位於七期南側、惠中路及大墩七街口角地的「慶仁林境」，規劃88坪單層雙併產品，規劃地上17樓、地下3層，28戶豪宅產品。據了解，目前已購客多為企業主，主要看中其單純均質的環境，且能大面開窗、全面擁綠的住家環境，堪稱最具生活感的豪宅產品，甚至有購屋客一次購入兩戶、合併使用。

「慶仁林境」獨到設計，讓熱愛自然的購屋客格外有感，該案戶戶獨享弧線陽台，前庭後院的雙埕設計，建築外觀以垂直綠化園林設計，建案緊鄰「大墩國中小」明星校區、南屯公園、兒童公園三面環抱，文教氣息與優越綠意層層疊加，營造最舒心的居住環境，「擁綠逾3萬坪」也成為其最大賣點。

冠德建設與龍寶建設攜手打造的成屋豪宅「謙臻邸」，則規劃155坪大坪數格局，特別的是全戶高規格精裝修，包括德國Miele烤箱、蒸爐、洗碗機以及德國Liebherr隱藏式冰箱，並採用全室大金空調、石材地坪及全熱交換器等配備，完善規劃與貼心空間細節，提供高資產族群最優越的生活體驗，十分吸引豪宅客目光。