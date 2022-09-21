台中太平房市熱 「勝美欣」已購客有二成五來自科學園區

有「黃金通勤線」之稱的74號快速道路，串聯起台中各主要行政區，沿線匝道周邊房市更是熱鬧滾滾。市調指出，太平區最新推案「勝美欣」，9月17日剛公開，不到一週銷售迅速突破百戶，已購客有二成五為來自科學園區的科技新貴。

台中科技業、知名企業、大型傳統產業繞著整個台中市區，周邊串聯起城市縫合的重要推手，就是台74線黃金環線。

台74線為交通大動脈，串聯起整個台中市的主要行政區域，有「黃金通勤線」之稱。沿線繞著環中路、環中東路，當初開闢出不少重劃區，如今都成了炙手可熱的房市超級戰區。

也因為目前74線第一排單價還有3字頭，儼然成為首購族群的青睞商品，短短一年之間，太平新光重劃區推案量大增，也促使這裡變成近期最熱門的話題之一。

「勝美欣」基地面積達3,217坪，除了是太平區74沿線目前最大基地面積開發案，也是台中今年928檔期最大基地個案，全案規劃437戶住家(含16戶店面)，2至4房、28至48坪格局，共有7棟地上15樓、地下3層建築，每坪單價37萬至39萬元，總銷68億元。

市調指出，太平區中山路匝道沿線，目前進場的預售推案除了「勝美欣」之外，還有總銷38億元泓瑞「綠雅園」、總銷36億元拓建「悅建山」，三案總戶數逼近千戶。

據了解，此區域後續還有櫻花建設、和築建設將接棒進場推案，至少還有800戶供給還沒浮出檯面，且開價預期將挑戰4字頭。

「勝美欣」專案經理莊智捷指出，太平區的優勢是基期低，生活機能充足，透過74號快速道路，20分鐘左右連結七期新市政中心、中科台中園區，30分鐘到高鐵站，國道四號豐潭延伸段又訂年底通車，未來到中科后里園區也相當便利。

莊智捷表示，目前已購客中自住比例高於預期，其中有二成為外來客，也就是中漂族，連他自己都是因工作而成為中漂族；而來自科學園區的科技新貴更占了二成五。

莊智捷說，主計處統計中科人均產值已超過1,500萬，遠大於竹北地區，但竹北漸趨飽和，新開建案均站穩7字頭；看準擁有相同發展軌跡的台中，許多北部有經驗的置產客群，紛紛將眼光移動至宜居且低基期的太平新光重劃區。