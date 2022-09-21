921國家防災日 7-ELEVEN提供物資應援花東

918強震震憾本島，7-ELEVEN花蓮玉明門市受創，內部立即成立危機應變小組協助災區加盟主各項善後事宜；為感謝花蓮消防隊、軍警弟兄積極救災，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台立即透過在地社福團體與相關單位聯絡調配物資，提供現場人員暖心咖啡與餐食，期能善盡社會服務平台責任。

7-11把愛找回來公益募款平台，長期與社福團體於花東推動社會服務，地震發生至今仍持續與一粒麥子基金會、基督教救助協會等團體密切合作，以確保扶助對象均能獲得穩定照護，目前花東地區共有18家門市組成「好鄰居送餐隊」協助送取餐的服務，幫助獨居長輩解決餐食困境，預估今年送取餐服務以及認購愛心套餐專案，將可幫助花東地區近4萬人次的長輩及弱勢家庭。

7-11與社福團體合作的送餐與日常關懷協助仍持續進行，呼籲大眾能透過ibon、OPEN POINT APP捐款與物資募集，持續提供一粒麥子基金會、基督教救助協會、門諾基金會、孩子的書屋文教基金會等花東地區社福團體資源。

適逢921國家防災日，花蓮縣消防局於花蓮縣立體育館及國福運動園區舉行921國家防災日演習防災演練，為感謝花蓮消防局馳援救災，7-11準備近千組泡麵、麵包、能量飲等補給品至演習現場，以實際行動支持防災行動。

據中央災害應變中心統計，此次地震有超過百位傷者家庭受到影響，多處建物、道路橋樑、民生基礎設施受損，且仍有部分持續搶修中，為慰勞第一線人員救援工作與重建的辛勞，7-11於花蓮玉里提供麵包、咖啡、水等物資感謝辛苦清理倒塌建築的軍警弟兄，同時提醒地震頻發地區門市提高警覺，確保自身安全為優先。