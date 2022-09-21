投資人注意！台商進軍東南亞的首選國在這 它們市場大、人又有野心

摘要 1.全球供應鏈轉移的過程中，千萬別忘記越南這個國家。不僅有建工廠的本錢，更有龐大的市場。 2.越南最大民營集團Vingroup，業務涵蓋房地產、電動車、醫療、酒店及娛樂等領域，甚至還開設中學及大學培養在地人才。 3.Vingroup旗下的電動車公司VinFast已生產銷售電動車，甚至計劃在美國北卡羅萊納州建新廠，這點已遠超越台灣。

上周我去越南北部的河內出差，算起來，已經有近3年沒出國，真有些不習慣。這次出行的目的，是帶一個商務考察團去和越南電動車製造商VinFast會面、交流。

VinFast是越南最大民營集團Vingroup旗下的公司，Vingroup崛起的過程非常傳奇，創辦人潘日旺1968年生，如今在越南的業務已經涵蓋房地產、電動車、醫療、酒店及娛樂等領域，甚至還有自己的中學及大學，成長非常迅速。根據富比士雜誌2022年的數據，潘日旺的個人財富高達62億美元，為越南首富。

潘日旺在上個世紀80年代末期去前蘇聯留學，1993年畢業後他搬到烏克蘭，借了5萬美元創立一家公司生產泡麵，很短時間內便成為當地最大的綜合性食品集團，並於2009年以1.5億美元高價賣給雀巢。

一個人成功在對的時間、對的地點、做對的事情很重要，潘日旺符合以上條件。令人佩服的是他於2009年出售自己的事業，並積極投入那時正要起飛的越南房地產，假如他今天還在烏克蘭做同樣的事情，結果也許會很不一樣。

越南值得關注的5大重點

綜合來說，我這次越南行有幾點觀察：

第一、東南亞經濟快速起飛，越南是台商取代中國供應鏈首選。過去30年，台商布局主要在中國，由於中國人口紅利不再，以及中美大國地緣政治角力、全球供應鏈改組，台商撤出中國是必然的。

中國對台灣來說同文同種，但東南亞是全新的市場，雖有6.5億人口，可是每一個國家的語言、文化和社會習慣均不相同。

第二、東南亞不僅是工廠，更是龐大的市場。以越南為例，總人口約有1億人，因此VinFast生產電動車不僅是出口，還可以滿足本地市場需要。鴻海富士康當年以深圳為生產基地，主要著眼於當地廉價勞動力，但市場卻在美國，和越南不同。

台商在越南投資已有20多年的時間，主要以傳統製造業為主，包括製鞋大廠寶成以及台塑集團大鋼廠，但新一波的投資很多來自高科技電子企業，主要配合客戶要求移轉供應鏈生產基地。

第三、越南和台灣之間差距，遠比我們想像的要小。這次我應邀參加一個和當地政府官員的會議，致詞我原本想說「外資大量投資越南電子業，讓我想起30年前的新竹科學園區」，但被同事刪掉了，因為這句話讓人覺得台越電子業有30年就差距，但越南人可不這麼認為，他們認為差距不到10年。

英特爾5年前購併了一家以色列公司Mobileye，專門從事自駕車晶片，幾個月前英特爾CEO訪問越南，和VinFast簽定協議，將共同研發自動駕駛在內的技術，加速進軍汽車業。VinFast計劃年底前，在美國北卡羅萊納州投資20億美元建新廠。不論從哪一個角度來看都已遠超越台灣。

第四、越南最成功的企業是世界一流。這次我們參觀VinFast電動車工廠，中午休息時間，人沒有很多，我問接待我們的人，員工們是否都去吃飯了？他說，其實正常上班時間也是如此，因為廠內有許多機器手臂，這間工廠已大部分自動化。

我們也參觀了Vingroup的大學，正式招收學生只有2年時間，設備新穎、師資一流，和美國常春藤盟校康乃爾和賓州大學有建教合作，足以證明越南除了供給藍領員工外，更有培養白領人才的企圖心，這對缺工、缺人的台灣是很大的啟發與警訊。

第五、越南人願為未來投入巨大資本。VinFast以前做燃油車，技術來自BMW，但因為看好電動車，2年前毅然決定收掉燃油車業務。在電動車領域已虧損6億美元，但VinFast認為這是正常的，早已預算虧10億美元以上。

Vingroup的金雞母是房地產，目前大型開發項目只是其中一座，未來土地儲備還有10多處，至少可開發10年以上。換言之，集團是用房地產賺的錢，發展具有未來性的電動車產業。

Vingroup過去也曾進入手機行業，但不成功。雖然iPhone14仍然熱賣，但這個市場最好日子已經過去，未來是電動車的時代，Vingroup難得的是其壯士斷腕的勇氣。

在全球投資人眼中，未來兩岸情勢進一步惡化恐怕是必然的。不論外商或台商，均應未雨綢繆走向世界，除了美國，東南亞絕對應在我們的地圖上！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。