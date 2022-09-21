陰宅跨陽宅！殯葬龍頭龍巖插旗南港 要蓋頂級商辦代表作

龍巖（5530）位於南港車站旁忠孝東路上的捷運南港站2號出口處的自有土地，公司決議自地自建「龍巖南港商辦大樓」，該案找來HBA Architecture上海、新加坡團隊構思設計，搭配工程品質嚴謹的筑丰興業、日商中鹿營造進行建築工程，目標打造具有黃金級綠建築及國際LEED黃金級、WELL白金級雙認證的頂級商辦大樓。

「龍巖南港商辦大樓」今(21)日舉行新建工程開工動土典禮，由龍巖董事長暨集團總裁李世聰長女李凱莉率領策略長林孟叡、總經理王群中等一級主管，以及筑丰興業總經理謝憲國、建築師陳傳宗、中鹿營造董事長小俣悌二等代表共同參與。

林孟叡表示，龍巖不斷突破跨出生命產業領域，這座商辦建築將是第一個代表作，期待在完工落成後，將會是南港地區最具有代表性的建築新地標。

龍巖表示，南港車站不僅集結了高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的交通建設，再加上客運轉運站，讓南港成為絕佳的交通地理位置，另外南港車站周邊生活機能佳，包含公園、學校、運動中心、五星級酒店、購物中心、流行音樂中心、展覽館等便民設施，再加上政府「東區門戶計畫」重大建設的帶動，未來發展可期。

「龍巖南港商辦大樓」將建造地上20層、地下5層之商辦大樓，全案總樓地板總面積近1.6萬坪，位置正鄰台北市忠孝東路上的捷運南港站2號出口處，步行僅2分鐘就到達捷運站，未來該案將成為龍巖穩定租金收益來源。