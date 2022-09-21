陽明1.1萬TEU新船「基明輪」交船 14艘系列船隊投入營運

陽明海運（2609）向正榮汽船株式會社租入並委交今治造船株式會社(今治造船)量身打造的全新11,000 TEU級貨櫃輪「基明輪」(YM Trillion)，今(21)日於今治造船丸龜船廠舉辦命名暨交船典禮，並透過線上視訊方式與陽明海運台北辦公室連線。

本次典禮邀請台驊國際投資控（2636）董事長顏益財為新船命名，由顏董事長千金顏均竹女士擔任新船擲瓶人，共同為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，於本艘基明輪命名交付後，14艘系列船隊將全數投入營運，加速陽明海運船隊汰舊換新與船齡年輕化，增加船隊營運彈性，加上環保節能之新船設計有助於優化整體船隊結構、降低營運成本與提供客戶更好的運送服務。

此系列船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

基明輪交付後，即投入美西航線PN3服務，有助於最大化艙位利用及滿足客戶多樣需求，提升陽明海運整體營運競爭力並提供客戶優質完善的運送服務。PN3航線靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–塔科瑪–釜山–高雄–香港。