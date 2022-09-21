華德動能與大南汽車簽48輛電動大巴採購合約 金額達5.5億元

電動巴士廠華德動能（2237）今（21）日與大南汽車於台北市政府公共運輸處舉辦新車採購簽約儀式，由北市府交通局官員出席見證，大南汽車董事長賀政及華德動能董事長蔡裕慶代表雙方簽約。此次採購48輛示範型電動低地板大巴(含充電場站建置)，合約總金額约為5.5億元，預計在明年度分批交車。

華德動能指出，本次簽約是111年6月29日雙方通過交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第二場次評選後正式簽約，此批48輛電動大巴將運行於大南汽車承德幹線(新北投-捷運市政府站 )。

華德動能將為大南汽車於北市北投區秀山路建置充電場站及綠能智慧化營運行控中心大樓。充電場站主要硬體設施包含雙槍120kW智慧聯網充電樁及儲能櫃系統，此系列為華德動能母公司車王電（1533）所設計製造，主要軟體設施包含車隊管理平台、智慧充電管理系統、場站用電管理系统則為華德動能子公司銓鼎科技所開發設計；車王電集團從電動巴士的整車設計製造、充電場站、行控中心規劃及人員訓練，提供客運業者完善的全方位服務。

華德動能在國內市場，今年已簽立110年度示範型計畫105輛電動巴士訂單，111年度示範型計畫亦已通過64輛採用華德甲類電動大客車之審查，累計已獲得169輛示範型電動巴士計劃，此外交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第三及第四場次評選會議已完成審查作業，華德動能有充分信心可以再次獲得交通部示範型審查。

華德動能是台灣迄今唯一獲得交通部車輛安全審驗中心電動巴士「自主設計能力」資格審核通過之廠商，除擁有國內大部分市場外，今年六月起亦已在日本北九州福岡市由日本客運最大規模之西鐵公司正式運營華德電動大巴系統。華德台中港新廠已於今年第3季正式投入試產，未來產能足以供應國內需求外，也將肩負車電系統大量外銷之重要任務。