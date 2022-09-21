資誠：妥善分配財產 別讓「傳承」導致家庭失和

財產分配在傳統社會是一個避而不談的敏感話題，然而，隨著報章雜誌屢見兄弟姊妹鬩牆、夫妻離婚、家族爭產官司的新聞，更突顯事前了解相關議題並預先規劃的重要性。

資誠聯合會計師事務所今天舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2022中秋策略論壇」，將傳承議題帶到每一個家族、家庭，以及個人都可能面臨到的出生、死亡、結婚、離婚的人生大事，透過分享實際案例，分析如何善用法律工具解決繼承問題或進行事前規劃與預防。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，代代相傳是每個家族企業都冀望達成的目標，如何制訂財產分配與保全的策略，以確保得來不易的財產能真正持有並照顧到家族成員，同時避免因分配不當或其他因素而造成家族紛爭或經營風險，需要縝密的規劃。規劃時，不該只考慮金錢，也要考量家庭關係與情感的和諧。遺產對子女來說是雙面刃，可能會幫助子女經營更具價值的人生，也可能突然從天而降一大筆財富，子女從此揮霍度日，甚至誤入歧途，結局會是如何，在在考驗資產擁有者的責任與智慧。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛致詞時表示，華人社會因血緣的私心，家族事業多是「傳子不傳賢」，兩代傳承要是僅限縮在「繼承」範圍，而繼承講究的是「分配」的藝術，分配的不好，容易造成家族爭產恩怨，甚至因為婚姻的關係讓家庭的人口結構更為複雜，一旦處理不好，最後可能必須靠「法律」來解決。因此，如果不了解法律，恐怕遇到時，便已錯失解決問題的最佳時機。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允指出，如果想在生前將資產傳承給下一代，可考慮透過「信託贈與」的方式，以確保資產的妥善管理並適時分配給後代。此外，為了減少繼承人間對遺產分配產生紛爭，鄭策允建議資產擁有者須超前部署，善用法律工具來預先規畫，例如透過預立遺囑來分配資產，而且擬定遺囑時，須注意遺囑要符合法律要件、立遺囑人的精神狀況正常、遺產稅如何處理、特留分等議題。

倘若擔心子女任意揮霍或無能力管理資產，也可運用「遺囑信託」的方式來保全遺留給子女的資產。另外，華人社會實務上常見「重男輕女」及「家產不落外姓」的情況，鄭策允也提醒，如果父母要求女兒預簽署拋棄繼承書面，即使女兒也乖乖簽署，該預先拋棄的書面仍是無效的。

內政部統計，近10年來每年離婚對數皆有5萬多對，鄭策允提醒，在結婚前，可預先考量婚前協議所需擬定的事項，並就夫妻財產制的內容預先進行了解，如雙方都有共識時，採取約定分別財產制的方式，可以避免未來離婚時，名下財產可能會被配偶分走一大半的狀況。

普華商務法律事務所合夥律師魏妁瑩表示，不論是遺產分割或夫妻剩餘財產分配，當雙方談不攏，僅能透過訴訟解決，但訴訟耗時甚久，3至5年也可能無法結案。當事人除須耗費時間與金錢外，有時也得把一些不欲為外人知的家務事攤在法院，甚至彼此指謫對方的不是之處，案件結案，當事人間也撕破臉了；而且判決還是公開資訊，只要上司法院網站輸入關鍵字，任何人都可以看到判決全文。

魏妁瑩表示，實務上常見的方式是委任律師進行訴訟，律師可依雙方提出的主張及證據，向當事人分析勝敗訴機率，提供和解建議，再由雙方律師進行協商，也就是訴訟與和解同時進行。若能達成和解，終止爭議，讓訴訟落幕，也不會有判決公開的問題，或許不是雙贏，但起碼不會落入雙輸局面。