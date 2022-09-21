mTARC聯盟促台泰合作 智慧電動車南向布局捷報頻傳

經濟部技術處整合電動車創新技術與世界接軌，推動台灣車輛移動研發聯盟（mTARC），近期取得新南向三大重要成果，包括於泰國舉辦「2022台灣車輛國際論壇」、國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國、攜手泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠，宣示我國搶進東南亞電動車產業鏈。

技術處公布近期三大成就，包括9月15日進軍泰國曼谷舉行「2022台灣車輛國際論壇」（TAIFE），吸引逾上百家泰國業者及七家台灣產研共同聚焦台灣智慧駕駛及電動車的發展；第二，促成台泰電動車產業鏈結及商機拓展，國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國；第三，攜手泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠、兩年內將擴產40億瓦時(4GWh)。

經濟部技術處科長何祥瑋表示，近年來以科技專案推動電動車相關技術開發，已建立上千件自駕車與電動車相關專利，遍布美國、德國、日本、台灣、中國大陸等國家，並授權專利廠商達230家，總計350件以上，協助廠商創造近千億產值效益。

同時建立國產化電動車的電控、電機及電池三電關鍵技術，成功為台灣電動車打下基礎，這次進軍泰國更有了階段性的重大發展，期間與台灣商會聯合總會舉行技術交流會，在郭修敏總會長號召下共有70多位台商熱情參與。

TAIFE主席暨工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，台灣車輛國際論壇是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事，已邁入第18年，此次是繼2019年後再度移師以汽車產業聞名、素有「東方底特律」之稱的泰國，邀請國內廠商和法人分享台灣在自駕車及電動車上的發展經驗，現場逾上百家廠商踴躍出席、熱烈交流，泰國目標2030年產75萬輛電動車。

此次泰國行，台泰雙方的交車合作也是一大亮點。工研院與創奕能源合作的電動巴士，採用工研院研發的整車控制器、車道輔助維持等核心技術之外，同時也搭載台灣業者開發的動力系統、煞車及底盤架構，展現台灣電動車技術跨業整合能力，就在今年成功行銷泰國。

創奕能源董事長黃振聲表示，創奕在泰國與上市公司Somboon集團合作成立合資公司STRON，目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，未來將與工研院在泰國合作自駕車案，導入國內關鍵零組件，持續致力於提供各區域市場客製化智慧交通方案。

本次在南向鋰電池廠擴產上也有長足的進展。有量科技總經理李誌誠表示，工研院、有量科技與泰國EA集團(Energy Absolute Public Company Limited)共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能1GWh的生產線，將在兩年內擴產4GWh。