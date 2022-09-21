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搶進東南亞製造 TPCA攜電電公會揪團11月泰國投資考察

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

搶進東南亞製造商機，PCB廠與相關協力廠將揪團11月前往泰國投資考察。台灣電路板協會(TPCA)今（21）日預告，和台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)籌組泰國投資考察團，預計11月14日至18日五天的泰國考察行程。

依據說明，為協助台灣電子業者至泰國布局，電電公會與TPCA共同籌組拓銷團，此行程將考察當地數個工業區及當地PCB台商，藉以完整瞭解當地產業優勢及商機。

兩機構邀請協會成員組團考察說明也提到，因應國際環境改變，臺灣資通訊電子產業走向全球布局，尤其新南向國家已成為資通訊電子產業投資布局的重要選擇，自2016年政府推動新南向政策以來，泰國亦是臺灣推動新南向政策中的重點國家，及國際經貿合作夥伴。2021年台泰雙邊貿易總額達129.8億美元，是我國第13大貿易夥伴。許多電子大廠如新金寶、廣達、台達電等，皆已前往泰國投資布局。

此外，泰國自2011年以來，PCB進出口規模就不斷攀升，截至2021年PCB產值已超過31億美元，年成長率約20%。許多知名的PCB廠早已布局於泰國曼谷，包括Fujikura(日本)、Mektec(日本)、CMK(日本)、泰鼎(台灣)、敬鵬(台灣)、競國(台灣)等，主要的產品仍以硬板為主，產品應用則以汽車、家電、消費性電子等。

由於泰國是東協國家的中心，具有非常重要的戰略地位；泰國政府在2016年提出為期20年的國家發展計畫－「泰國4.0」（Thailand 4.0），其中最重要的就是「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor, EEC），目標是將泰國打造為以高科技、高附加價值、高創造力為主的國家，平均每年以5%的速度成長，鞏固泰國在東南亞的地位。

泰國 考察 新南向政策

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