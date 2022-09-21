北極星今停牌 宣布肺間皮癌新藥三期解盲成功

市場引頸等待多時的北極星藥業-KY（6550）新藥解盲，答案終於揭曉。北極星今（21）日下午赴臺灣證券交易所公布重大訊息，公布肺間皮癌新藥ADI-PEG 20三期臨床試驗結果。董事長陳鴻文宣布解盲成功，接下來將繼續完成試驗報告，接戲來會運用FDA今年2月授予的快速審查資格，積極加快申請藥證的時程。

北極星藥業20日股價上漲2.5元、漲幅1.3%，收在195.5元；20日傍晚公告股票暫停交易，今天股票停牌。

北極星董事長陳鴻文表示，ADI-PEG 20癌症治療上，有別目前多數的化療、標靶、免疫療法，而是採用代謝療法搭配聯合用藥的方式治療，試驗結果發現有很好的綜效。ADI-PEG 20是代謝療法廣效型癌症新藥，全球各大醫學中心針對各種癌症適應症的治療研究已經有數百篇論文發表，因此北極星以ADI-PEG 20取得第一張FDA藥證，正式成為合格的癌症新藥，意義重大。