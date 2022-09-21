振興內需 連鎖暨加盟協會號召連鎖企業和品牌聯合行銷

疫情、通膨影響產業發展，面對消費習慣改變，連鎖業積極數位轉型，為擴大回饋消費者，台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（21）日舉辦「2022 Chill Go疫期共創新生活」活動，號召30家知名連鎖企業34品牌結盟造勢，振興內需經濟，觸動消費體驗，鼓勵追求ESG環保永續，宣布啟動連績三個月的購物優惠。

「2022 Chill Go疫期共創新生活」活動自即日起至12/20，為實際回饋消費者，民眾登入活動官網，簽到7次，天天都能獲得知名品牌優惠券；登錄發票累計100元即可獲得一次抽大獎機會。

今年活動官網上設計「新生活養成計劃」的種樹網路互動遊戲，讓民眾了解企業追求ESG，積極朝環保永續邁進。民眾在活動期間登入遊戲完成簽到，即可獲得品牌優惠券，累積完成7天最多可以拿到7張優惠券，不僅可認知企業社會責任，還有好康，有別一般行銷活動。

全球性通貨膨脹，全球暖化效應，各種危機迎面而來，企業商家背負生存壓力。「2022 Chill Go疫期共創新生活」活動希望連鎖業結盟造勢，帶動民眾一起創造疫情後新生活，透過優惠導流民眾回到實體消費，創造品牌新商機，以達多贏效益。

後疫情時代消費生活面臨轉變，與疫情共存已是常態。台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）自2020年以來連績三年舉辦Chill Go聯合行銷活動，訴求「同行不是冤家，異業可以為師」，企業結盟帶動消費者數位體驗，創造內需商機，協助連鎖產業逆勢成長。

TCFA「2022 Chill Go疫期共創新生活」活動，期盼帶動體體驗及消費，觸動品牌溝通，也擴增商機。此次30家連鎖企業34品牌一起振興經濟，包括全家便利商店、TAKASHIMA高島、三商巧福、曼都、鞋全家福、摩斯漢堡、En Route昂路名鞋館、新東陽、麗嬰房、杏一醫療、TYREPLUS馳加、大學光學、金格KÖNIG、麥當勞、克萊亞、BAG TO YOU百達遊、Sharetea歇腳亭、MAMAK檔星馬料理、勝博殿、阿瘦皮鞋、檀島香港茶餐廳、鬍鬚張、Global Mall環球購物中心、必勝客、怡客咖啡、御奉、禮客 Outlet、天仁茗茶、Q Burger、頂呱呱、東京油組総本店、金石堂、肯德基、Traveler旅行者等都熱烈響應，提供超級優惠之購物回饋。

民眾只要在活動期間前往合作品牌消費，只要累計100元並於官網登錄發票，即可獲得一次抽獎機會，上限最多100次，好禮總價值近百萬，包含最新iPhone 14 Pro、Boss可攜式揚聲器以及高島沙發椅等多項大獎，還有免費咖啡、禮券、購物金等超級優惠等著消費者帶回家。