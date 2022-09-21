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2022集保結算所當代藝術賞 回應時代的聲音

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2022集保結算所當代藝術賞
2022集保結算所當代藝術賞

臺灣集中保管結算所為台灣資本市場的大後台，除積極實踐創新、韌性、永續的普惠金融願景外，也致力於ESG多元發展。為支持臺灣藝術文化，特設「2022集保結算所當代藝術賞」，其中金、銀、銅賞各1名，優選8名，金賞獎金40萬元，銀賞獎金20萬元，銅賞獎金15萬元，優選獎金5萬元，竭誠歡迎全國青年藝術家踴躍參加。

當代藝術家徐冰先生說：「藝術家要以藝術的方法，回應當代的問題。」集保結算所當代藝術賞，就是希望提供台灣新世代創作的舞台，也讓我們重新去思考，當代藝術在這個時代的意義，透過藝術家表述對社會的態度，刻畫文化的面貌，回應時代的聲音。

數位時代，速度為王，然而藝術能讓時光暫緩，讓心靈沈澱。藝術是生活的精粹，既反映外在環境的變化，也是內心世界的觀照。本屆當代藝術賞，除了高額獎金外，也將由評審委員會推薦藝術家獲得創作贊助，並在專業畫廊舉辦個展或聯展，多元支持藝文發展。

集保結算所朱漢強董事長強調，公司深耕金融核心領域，也長期關懷文化與關心社會，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，積極回應社會在藝術、文化、體育、教育、社會照顧等各領域需求，希望以「公益生態系」推動社會向上，協力建設共榮共好的臺灣。

【2022集保結算所當代藝術賞】徵件主題：「書畫藝術在當代：新譯、再造與提問」，鼓勵創作者在概念上創新，回應當代社會多變的時代精神。

申請資格：中華民國國籍或持在臺居留證者，1987年後出生的個人或團隊。

報名期間：2022年9月12日至10月12日。

作品規範：形式不拘，以可懸掛上牆或獨自站立呈現為佳。

徵件網站：http://www.tfaf-tdccartsawards.tw/

藝術家 集保結算所 偏鄉教育

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