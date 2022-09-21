房市爆新黑馬！全台前10大熱銷預售案曝 利多題材吸睛

永慶房產集團據實價登錄，統計今年1-7月全台前十大熱門交易預售案，由台中市梧棲區「遠雄幸福成」拔得頭籌，交易量達437件；若以入榜縣市來看，10大熱銷建案中有9案坐落於六都，其中新北市4案、台中市3案入榜最多，專家指出，前十大熱銷預售屋建案，多半位於重劃區，且個案規模較大，或是周邊有利多題材加持，廣受消費者青睞。

新北市入列4案最多，包括新北市土城「大同莊園III」、淡水「台北灣銀河」、板橋「新美齊画世代」、林口「九揚華都」；再來台中入榜3案，為梧棲區的「遠雄幸福成」、西屯「潤隆VVS1」和北屯「惠宇碧柳」，新北、台中買氣表現仍相當亮眼。

進一步觀察前十大熱銷新建案，發現出現許多房市黑馬，入榜的建案多半位於蛋白區，像是台中梧棲區、基隆中山區、龜山、淡水、林口等。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，主要因市中心大規模素地少，土地取得成本較高，讓建商將目光轉向土地取得成本較低的蛋白區，加上蛋白區有不少重劃區可供發展，大規模素地也比較多，且近年政府又積極於蛋白區挹注大量公共建設、協助產業進駐，生活機能逐步到位，在房價基期低、選擇多的狀況下，自然磁吸自住購屋人口移居，以及長期投資、置產買盤湧進。

今年前七月交易量最多的為台中造鎮案「遠雄幸福成」，是遠雄建設於台中港特區的第9期造鎮案，總開發面積達6,700坪，總戶數為2500戶，規劃為地上28樓建築，完工後更將成為區域摩天地標。

陳金萍分析，該案坐落於海線台中港特定區，近期在政府大力推動台中港2.0計畫下，重大建設不停歇，包含台中港離岸風電產業園區、生態觀光園區、海洋生態館、梧棲漁港、電力博物館的推動，還有眾所矚目的三井OUTLTE二期擴建，加上貫穿台灣大道直通台中港的捷運藍線，也於9月7日通過環評，都將帶動海線整體發展，市場一片看好，不少建商也紛紛搶進購地推案。

伴隨著區域建設利多陸續加入，帶動均價站穩2字頭，今年4、5月甚至出現6筆成交單價突破3字頭的交易，不過整體還是相較周邊區域實惠，因此還是吸引到不少打算以通勤時間換取房價空間的首購族、或是看好後市發展的投資置產族的目光。

第二名的基隆市中山區的「新橫濱-星野區」，為興富發集團下的潤隆建設所推出的造鎮大案「新橫濱」第一期。該案基地面積達4.3萬坪，主力兩房產品，成交均價落在29.6萬元/坪。

陳金萍分析，因基地位於基隆德安路、復興路口，鄰近國道三號德安交流道，約20分鐘的車程即可抵達南港；此外基隆市府規劃的快捷公車1813D，供往返台北-基隆，於今年3月正式通車，而「新橫濱」旁就有一個站點；未來社區更將提供社區接駁車，可接駁至南港展覽館，對外交通相當便利。

陳金萍指出，雖然均價逼近3字頭，就基隆地區的民眾來說並不算低，但相較比鄰的南港、內湖的房價，新橫濱-星野區的房價極具優勢，千萬內即可入手兩房產品，頗受內湖、南港、汐止購屋族的喜愛。

不過，近期國際情勢變化莫測、全球貨幣緊縮方向確定、啟動升息循環，都將衝擊經濟前景和金融市場的表現，五大銀行7月新增房貸利率也已來到1.703%，創逾6年新高，也將加重每月房貸還款負擔。