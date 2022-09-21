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垃圾可救人命 黃謙智紐約分享台灣創新成就

中央社／ 紐約20日專電

小智研發創辦人黃謙智今天在紐約分享循環經濟實例，包括在COVID-19疫情嚴峻時以回收塑料及廢棄醫材打造模組化病房，彰顯垃圾可救人命，台灣有實力成為創新樞紐。

第77屆聯合國大會期間，黃謙智出席紐約非營利組織Concordia年度峰會，在「台灣創新：引領科技進步邁向更永續的未來」場次中，分享台灣材料再生科技公司小智研發17年來運用創新技術落實永續發展的心得。

黃謙智出場前，數位發展部長唐鳳透過預錄影片致詞強調，創新科技是解決人類攸關永續共同挑戰的基石。

唐鳳提到，總統盃黑客松是公、私團體和國際夥伴協作創新解決方案的重要平台，自2018年舉辦以來，提出「搶救水寶寶」、「健康氣象e起來」等優異創意方案。此外，台灣有許多專注永續發展的企業，致力將回收材料打造成高性能耐久建材的小智研發是其中之一。

黃謙智和主持人對談時說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，符合世界衛生組織（WHO）標準的醫療器材運送困難，小智研發集結創意思維，運用在地資源打造模組化防疫隔離病房，解決病房短缺難題。即使虧錢，這項計畫仍讓人知道垃圾也能拯救人命。

黃謙智還向與會者分享台北市12月起將禁用一次性塑膠飲料杯，並說「我認為這很了不起」。

他形容，循環革命若要展開，首先要「關掉水龍頭」，捨棄方便的一次性塑料，更耐用、價值更高的替代品才會問世，這是政府推動循環經濟必須扮演的角色。

黃謙智會後受訪時說，參加活動主要想傳達「台灣很重要」訊息，特別是在環境保護領域。

小智研發雖然在紐約發跡，卻是在台灣成長茁壯，開發的移動式回收站「環生零耗機」（Trashpresso）已在台灣、泰國、義大利、瑞典、沙烏地阿拉伯及新加坡營運，2021年獲世界設計組織（WDO）世界設計影響力大獎肯定。

黃謙智回憶，曾在香港、中國廣東省深圳市試過回收材料，卻因垃圾轉化卡關而做不起來。而台灣擁有強大的專業人才庫、完整的製造產業聚落，對小智研發迅速提出有效解決方案、進而拓展規模經濟來說是絕佳利基點。

他表示，台灣生態系統有對的腦筋、對的技術、更有對的願景，具備成為創新樞紐的條件，也是為全球找尋解決方案的好幫手。

黃謙智說：「台灣很多東西走在前面，我身為台灣人很驕傲。」

紐約 疫情

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