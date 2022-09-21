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全台10大房市熱銷預售案出爐 前三名爆黑馬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
遠雄幸福成今年前7月交易件數達437件。 圖／永慶房產集團提供
遠雄幸福成今年前7月交易件數達437件。 圖／永慶房產集團提供

永慶房產集團統計實價資料，今年1~7月全台十大暢銷建案，前三名都位於蛋白區，台中市梧棲區「遠雄幸福成」交易件數437件拔得頭籌，其次為基隆中山區「新橫濱-星野區」406件，第三為桃園龜山區「大亮．泊」365件。

以入榜縣市來看，十大熱銷建案中有9案坐落於六都，其中新北市4案、台中市3案入榜最多，台南、桃園各1案。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察十大熱銷預售屋建案，多位於重劃區、個案規模較大，或周邊有利多題材加持。

以預售屋交易量第一的台中市梧棲區「遠雄幸福成」為例，個案位於海線台中港特定區，近期在政府大力推動「台中港2.0計畫」下，重大建設不停歇，包含台中港離岸風電產業園區、生態觀光園區、海洋生態館、梧棲漁港、電力博物館的推動。

此外還有眾所矚目的三井OUTLTE二期擴建，貫穿台灣大道直通台中港的捷運藍線，也於本月7日通過環評，都帶動海線整體發展，市場一片看好，不少建商也紛紛搶進購地推案。

「遠雄幸福成」為遠雄建設於台中港特區的第9期造鎮案，該案總開發面積達6,700坪，總戶數為2500戶，伴隨著區域建設利多陸續加入，均價站穩2字頭，今年4、5月甚至出現6筆成交單價突破3字頭的交易。

陳金萍表示，雖上漲不少，但相較周邊區域仍實惠，因此吸引不少以通勤時間換取房價空間的首購族、以及看好後市的投資置產族。

交易量排名第二的基隆市中山區「新橫濱-星野區」，為興富發集團下的潤隆建設所推出的造鎮大案「新橫濱」第一期。

該案基地面積達4.3萬坪，主力兩房產品，成交均價落在29.6萬元/坪。因基地鄰近國道三號德安交流道，且基隆市府規劃的快捷公車今年3月正式通車，「新橫濱」旁就有一個站點；未來社區也提供社區接駁車，可接駁至南港展覽館，雖然均價逼近3字頭，但相較比鄰的南港、內湖的房價，「新橫濱-星野區」的房價極具優勢，頗受內湖、南港、汐止購屋族的喜愛。

其他擠入前十的建案包括新北市土城「大同莊園III」、淡水「台北灣銀河」、板橋「新美齊画世代」、林口「九揚華都」；台中西屯「潤隆VVS1」、北屯「惠宇碧柳」，桃園龜山「大亮．泊」、台南市安南「湖映白」。

觀察前十大熱銷新建案，可以發現出現許多房市黑馬，入榜的建案多半位於蛋白區，如台中梧棲區、基隆中山區挺進冠亞軍，以及龜山、淡水、林口等。

陳金萍分析，主要因市中心大規模素地少，土地取得成本較高，讓建商將目光轉向土地取得成本較低的蛋白區，加上蛋白區有不少重劃區可供發展，大規模素地也比較多，且近年政府又積極於蛋白區挹注大量公共建設、協助產業進駐，生活機能逐步到位，在房價基期低、選擇多的狀況下，自然磁吸自住購屋人口移居，以及長期投資、置產買盤湧進。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

建案 梧棲

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