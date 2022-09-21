台南遠東香格里拉推粉紅下午茶 部分所得捐癌症基金會

響應粉紅十月(Pink October)年度「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店首度攜手Marie Claire美麗佳人國際中文版，即日起至10月31日，在館內一樓大廳茶軒推出「粉紅下午茶」，並將淨利10%捐贈予「台灣癌症臨床研究發展基金會」專案計劃，以行動支持公益。

台南遠東香格里拉「粉紅下午茶」由西點戰神許煜新主廚設計，憑著深厚的甜點功力，歷年來在國內外西點競賽中履獲佳績，創作中注入個人獨特的風格，將不同風味的食材在層次中完美搭配，造型講求精緻，視覺及味覺都帶來耳目一新的感受。

此次以不同個性的女性為理念，將天然紅寶石巧克力、白桃、草莓等粉嫩元素融入下午茶中，造型以「圓形」呼應活動主題，更別上了「粉紅絲帶」提倡大家關注身邊女性健康，也讓整體散發著柔美的粉紅力量。

「粉紅下午茶」即日起至10月31日將於飯店一樓大廳茶軒推出「粉紅下午茶」，每組含四款輕食鹹點及五款夢幻甜點，單人每套688元、雙人每套1,376元。