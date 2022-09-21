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出國蠢蠢欲動！Booking.com揭密出入境旅人搜尋趨勢

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
邊境開放蠢蠢欲動，Booking.com揭密「出入境旅人搜尋趨勢」。Booking.com提供
邊境開放蠢蠢欲動，Booking.com揭密「出入境旅人搜尋趨勢」。Booking.com提供

為了解國內外旅人的心之所向，全球旅遊網站Booking.com 根據9月到10月底的後台數據整理出「出入境旅人搜尋趨勢」，獨家揭密台灣旅人的出國趨勢和最想造訪台灣的外國旅人。數據顯示，「日本」、「美國」和「德國」是台灣旅人出境熱門搜尋目的地前三名，歐洲多個地區更是榜上有名，儼然成為近期出國旅遊趨勢。而觀察近期搜尋台灣為目的地的旅人所在地，可以看到來自「美國」、「新加坡」和「日本」的旅人最想來台灣。

日本毫無懸念成最熱門搜尋目的地 歐洲旅遊熱度湧現

隨著許多國家紛紛取消旅遊限制和台灣邊境逐步開放，台灣旅人已迫不及待再次踏上出國旅程。根據 Booking.com 近期後台數據，「日本」在搜尋目的地排名中高居第一，毫無疑問地是台灣人最愛的旅行地。而前十名中，充滿流行文化的「南韓」和度假勝地「泰國」分別位居第六名和第十名。值得一提的是，榜單上有六個目的地都位於歐洲地區，從「德國」到「瑞士」，顯見前往歐洲旅遊的熱度開始湧現。

台灣旅人出境熱門搜尋目的地（9月20日到10月31日）

1. 日本

2. 美國

3. 德國

4. 義大利

5. 法國

6. 南韓

7. 西班牙

8. 英國

9. 瑞士

10. 泰國

美國旅人想造訪台灣！台灣受到歐美和東南亞旅人青睞

不只台灣旅人想出國，外國旅人同樣迫不及待想造訪台灣。 Booking.com 依據後台數據整理出想訪台的旅人所在地。在這份排名中，「美國」位居第一，而「新加坡」和「日本」緊接在後，顯示這三國旅人最想來台觀光。從排名中也可看到無論是「德國」、「英國」、「法國」還是鄰近國家如「印尼」、「馬來西亞」皆榜上有名，可看出台灣的地理之便、豐富文化以及美味小吃，讓諸多歐美和東南亞旅人渴望前來。

搜尋台灣為目的地的旅人所在地（9月20日到10月31日）

1. 美國

2. 新加坡

3. 日本

4. 德國

5. 澳洲

6. 英國

7. 加拿大

8. 馬來西亞

9. 印尼

10. 法國

迎接旅遊熱潮強勢回歸， Booking.com 希望讓國內外的旅人都能更輕鬆地再次體驗世界，因此現正推出年中大優惠，讓旅人可用於預訂下一趟旅程的住宿並享有至少八五折。此折扣適用於 2022 年 9 月 30 日（含）前完成訂房和入住的訂單。

此外， Booking.com 日前也為 Genius 常客獎勵計畫推出第三級，讓全球旅客可以獲得新一級的額外好康。隨著 Genius 會員的等級提升，旅人只需登入 Booking.com 帳戶並尋找 Genius 圖標，即可看到相關優惠、折扣與好康，獲得更高折扣與更多旅遊獎勵。

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