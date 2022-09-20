舉重女神郭婞淳 參與「TOYOTA一車一樹」公益計畫
和泰（2207）集團集結超過百位同仁於基隆環保復育公園，種植超過五百株樹苗，這次的植樹活動也邀請TOYOTA贊助選手郭婞淳一起加入種下樹苗，用行動守護台灣美麗海岸線。舉重女神郭婞淳也在臉書以「我，終於成功種樹了」跟粉絲分享植樹心得。
五年多來「TOYOTA一車一樹」公益計畫累計植樹超過62萬棵，減少近16,800公噸的二氧化碳，相當於43座大安森林公園的年吸碳量。
郭婞淳在臉書上也分享，「一直以來都希望為這片土地多盡一份心力，參加過環保議題的公益活動，但始終沒有親自種過樹，今天終於圓夢!祝福他們都平安長大，守護台灣美麗海岸線」。
和泰集團表示，長期投身於社會公益，整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，積極推動相關公益行動，長期關注環境保護及永續經營議題，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，以實際行動響應環境公益，展開植樹行動，守護台灣美麗的海岸線。
因觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮了100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，和泰汽車與慈心有機農業發展基金會及10家公部門合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。
9月20日和泰集團集結關係企業及經銷商(和泰汽車、和泰產險、和潤企業（6592）、和雲行動服務、和泰豐田物料運搬、和泰聯網、和泰移動、北都汽車)超過百名員工，也邀請到TOYOTA贊助選手舉重女神郭婞淳，與基隆當地海洋科技博物館一同在基隆環保復育公園展開志工植樹活動，種下超過五百株樹苗，一同守護台灣美麗的海岸線。
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