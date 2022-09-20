舉重女神郭婞淳 參與「TOYOTA一車一樹」公益計畫

和泰（2207）集團集結超過百位同仁於基隆環保復育公園，種植超過五百株樹苗，這次的植樹活動也邀請TOYOTA贊助選手郭婞淳一起加入種下樹苗，用行動守護台灣美麗海岸線。舉重女神郭婞淳也在臉書以「我，終於成功種樹了」跟粉絲分享植樹心得。

五年多來「TOYOTA一車一樹」公益計畫累計植樹超過62萬棵，減少近16,800公噸的二氧化碳，相當於43座大安森林公園的年吸碳量。

郭婞淳在臉書上也分享，「一直以來都希望為這片土地多盡一份心力，參加過環保議題的公益活動，但始終沒有親自種過樹，今天終於圓夢!祝福他們都平安長大，守護台灣美麗海岸線」。

和泰集團表示，長期投身於社會公益，整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，積極推動相關公益行動，長期關注環境保護及永續經營議題，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，以實際行動響應環境公益，展開植樹行動，守護台灣美麗的海岸線。

因觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮了100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，和泰汽車與慈心有機農業發展基金會及10家公部門合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。