窯爐產線汰舊換新 冠軍：加速提升生產效率

冠軍建材（1806）指出，公司近年來積極強化兩岸市場業務布局，在擴增產品線、業務組織優化、精進生產效率、銷售服務升級等四大面向同步進軍，持續推進台灣營運向上成長，其中八月苗栗造橋廠已完成汰舊換新部分窯爐產線，接下來將可望降低生產成本，提升生產效率。

冠軍建材8月營收達2.45億元、年減19.6%；累計公司今年前八月營收達20.6億元、年增1.6%。

展望第3季營運，冠軍表示，將以「最佳表面建材系統提供者」為定位，並深化「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」在建材裝修市場的品牌優勢。另外，公司也將持續推動大尺寸磁磚、大板薄磚、奈米防滑磚、2公分厚磚、以及SPC石塑地板等產品，以期符合市場潮流趨勢之磁磚產品銷售，創造銷售動能。