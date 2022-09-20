快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

勞動部長勉勵首屆「機器人系統整合」國手 拚世界金牌

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
阿春部長(第一排中)及勞動力發展署中彰投分署長劉邦棟一起為國手加油打氣。記者宋健生/攝影
阿春部長(第一排中)及勞動力發展署中彰投分署長劉邦棟一起為國手加油打氣。記者宋健生/攝影

2022國際技能競賽已陸續在多個國家分流登場，今年我國將首次挑戰「機器人系統整合」國際職類競賽，勞動部長許銘春及技能檢定中心主任楊國聖，今(20)日前往勞動力發展署中彰投分署，為國手郭博淵、林子閔兩人鼓勵及加油打氣。

阿春部長並在會旗上簽名及寫下對國手的勉勵，期許國手能在比賽中以絕對的專注、絕對的信心旗開得勝，用技能讓世界看見台灣。

中彰投分署長劉邦棟表示，機器人系統整合是產業升級智慧工廠的關鍵之一，我國在110年將「機器人系統整合」納入新增職類，由分署培訓的博淵及子閔成為該職類首屆國手，將在10月中啟程至盧森堡比賽，目前也由分署訓練師全力投入培訓，希望能為台灣拿下該職類首面金牌。

為了培育相關技術人才，分署今年也增購了6套工業機器人訓練設備，將陸續導入精密機械相關職前訓練，培訓學員產業自動化生產製造所應具備的技術能力。

「機器人系統整合」職類比賽為二人一組，分別由就讀建國科大電機系的林子閔負責機械端，中彰投分署職前班學員郭博淵負責軟體端，兩人搭檔經過密集訓練，不斷突破各項難關，目前已培養出最佳默契。

許銘春在參訪中，特別體驗由郭博淵所設計的一套樂高迷宮互動遊戲，由許銘春操控面板控制方向，再由林子閔負責以機器手臂夾取樂高人偶，通過迷宮考驗到達終點，部長親自見證兩人的系統整合運用能力，更期許兩人能在比賽中過關斬將力拚金牌。

身材高大五官深邃的郭博淵，為加拿大和台灣的混血兒，從小父母親就鼓勵他多嘗試不同事物，勇敢追夢，所以他的興趣和專業多元，包括攝影、簡報、美術、機械加工，也獲電腦輔助立體製圖丙級證照。

他的這些專長與興趣，在「機器人系統整合」職類中全都派上用場，經過分署林育賢及沈榆潔2位訓練師的指導，更讓他的專長充分發揮，而能夠在全國技能競賽中脫穎而出，代表台灣踏上國際競賽舞台。

中彰投分署明年度也將邀請業師開設「機器人系統整合」相關在職進修課程，歡迎有興趣的民眾踴躍參訓，掌握產業新技術，所有課程資訊都可上台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢。

勞動部長許銘春（中）特別體驗由郭博淵所設計的一套樂高迷宮互動遊戲。記者宋健生/攝影
勞動部長許銘春（中）特別體驗由郭博淵所設計的一套樂高迷宮互動遊戲。記者宋健生/攝影

相關新聞

太空旅行第一關…出具健康證明

目前國際最積極推展太空旅行的企業是維珍銀河（Virgin Galactic），以及特斯拉創辦人馬斯克旗下太空探索技術公司...

旅遊業奇招 喊推太空之旅

旅遊業者出奇招，要送客人到太空。國內文創公司The One旗下營運高端金字塔業務的「異數風格旅行社」推出創新服務，拿到國...

工研院、國衛院合攻生醫

為促進精準健康產業布局，工研院與國衛院昨（20）日舉辦「科技健康永續共好」簽約儀式，將於生技醫療領域共同合作，針對藥品疫...

復興空廚美食聚落 全新營運

亞洲各國加速鬆綁旅遊禁令，台灣邊境開放指日可待，為迎接解封商機，中保科技集團旗下復興空廚位於桃園的復興航棧大園總店全新升...

冠德獲亞洲最佳企業雇主獎

亞洲人力資源專業雜誌《HR ASIA》日前公布「2022亞洲最佳企業雇主」得獎名單，今年有330家企業參加，97家獲獎，...

策略行銷／大國藥妝跨海攻略 三招制勝

兩年前新冠肺炎疫情爆發，觀光客數量瞬間斷崖式跌落，加上日本人口開始逐漸減少，雙重負面因素，讓注重親身服務的日本藥妝業者有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。