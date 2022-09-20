勞動部長勉勵首屆「機器人系統整合」國手 拚世界金牌

2022國際技能競賽已陸續在多個國家分流登場，今年我國將首次挑戰「機器人系統整合」國際職類競賽，勞動部長許銘春及技能檢定中心主任楊國聖，今(20)日前往勞動力發展署中彰投分署，為國手郭博淵、林子閔兩人鼓勵及加油打氣。

阿春部長並在會旗上簽名及寫下對國手的勉勵，期許國手能在比賽中以絕對的專注、絕對的信心旗開得勝，用技能讓世界看見台灣。

中彰投分署長劉邦棟表示，機器人系統整合是產業升級智慧工廠的關鍵之一，我國在110年將「機器人系統整合」納入新增職類，由分署培訓的博淵及子閔成為該職類首屆國手，將在10月中啟程至盧森堡比賽，目前也由分署訓練師全力投入培訓，希望能為台灣拿下該職類首面金牌。

為了培育相關技術人才，分署今年也增購了6套工業機器人訓練設備，將陸續導入精密機械相關職前訓練，培訓學員產業自動化生產製造所應具備的技術能力。

「機器人系統整合」職類比賽為二人一組，分別由就讀建國科大電機系的林子閔負責機械端，中彰投分署職前班學員郭博淵負責軟體端，兩人搭檔經過密集訓練，不斷突破各項難關，目前已培養出最佳默契。

許銘春在參訪中，特別體驗由郭博淵所設計的一套樂高迷宮互動遊戲，由許銘春操控面板控制方向，再由林子閔負責以機器手臂夾取樂高人偶，通過迷宮考驗到達終點，部長親自見證兩人的系統整合運用能力，更期許兩人能在比賽中過關斬將力拚金牌。

身材高大五官深邃的郭博淵，為加拿大和台灣的混血兒，從小父母親就鼓勵他多嘗試不同事物，勇敢追夢，所以他的興趣和專業多元，包括攝影、簡報、美術、機械加工，也獲電腦輔助立體製圖丙級證照。

他的這些專長與興趣，在「機器人系統整合」職類中全都派上用場，經過分署林育賢及沈榆潔2位訓練師的指導，更讓他的專長充分發揮，而能夠在全國技能競賽中脫穎而出，代表台灣踏上國際競賽舞台。