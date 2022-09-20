大同子公司大同綜合訊電 總經理由沈柏延接任
大同集團（2371）本月初宣布總經理由王金來接任，集團相關的高層人事也持續調整，今（20）日大同公司代子公司大同綜合訊電宣布，總經理一職將由沈柏延接任。
大同集團旗下的人事調整是近2年來市場關注重點，在大同公司高層人事在總經理王金來接掌之後可望穩定，集團人事也有機會逐步穩定下來，大同公司昨代子公司大同綜合訊電公告，總經理一職將由沈柏延接任，沈柏延目前是大同公司執行副總兼發言人，同時，也是集團旗下，系統公司大世科的董事長。
據了解，沈柏延自民國75年就到大同公司任職，在集團工作迄今已超過35年，2000年成立大同世界科技公司後，沈柏延就主導大世科經營。
沈柏延在擔任大同公司執行副總之後，同時也掌舵重要子公司大世科營運，現又再接下大同綜合電訊總經理職務，可以看出沈柏延受到大同經營高層重用，集團人事也可望逐步走過先前動盪。
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