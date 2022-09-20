快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

大同子公司大同綜合訊電 總經理由沈柏延接任

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導
沈柏延目前是大同公司執行副總兼發言人，同時，也是集團旗下，系統公司大世科的董事長。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
沈柏延目前是大同公司執行副總兼發言人，同時，也是集團旗下，系統公司大世科的董事長。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

大同集團（2371）本月初宣布總經理由王金來接任，集團相關的高層人事也持續調整，今（20）日大同公司代子公司大同綜合訊電宣布，總經理一職將由沈柏延接任。

大同集團旗下的人事調整是近2年來市場關注重點，在大同公司高層人事在總經理王金來接掌之後可望穩定，集團人事也有機會逐步穩定下來，大同公司昨代子公司大同綜合訊電公告，總經理一職將由沈柏延接任，沈柏延目前是大同公司執行副總兼發言人，同時，也是集團旗下，系統公司大世科的董事長。

據了解，沈柏延自民國75年就到大同公司任職，在集團工作迄今已超過35年，2000年成立大同世界科技公司後，沈柏延就主導大世科經營。

沈柏延在擔任大同公司執行副總之後，同時也掌舵重要子公司大世科營運，現又再接下大同綜合電訊總經理職務，可以看出沈柏延受到大同經營高層重用，集團人事也可望逐步走過先前動盪。

大同

相關新聞

大同子公司大同綜合訊電 總經理由沈柏延接任

大同集團（2371）本月初宣布總經理由王金來接任，集團相關的高層人事也持續調整，今（20）日大同公司代子公司大同綜合訊電...

海光爐渣場氣爆釀工安 產銷財務不受影響

高雄專業鋼筋廠海光（2038）20日爐渣場發生氣爆釀工安事故，由於爐渣場遠離主要生產線，不影響鋼筋產銷運作，對業務影響不...

只要開放 華航第4季大有可為

華航（2610）高階主管表示，隨著航班增加，近期的票價已不像4、5月時的超高價，較疫情發生之前只有小幅漲價。預...

國泰航空宣布 承購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料

國泰航空宣布，就承購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料與Aemetis簽署協議，並由2025年起的七年內於舊金山國際...

華航：若油價維持每桶110美元 第4季應仍有可為

空運即將邁入第4季傳統旺季，雖然歐美高通膨未解，但華航高階主管認為，若燃油價格維持在目前的每桶110美元至120美元間，...

張安平帶著台泥轉型 謝金河讚他最有先見之明

台泥（1101）除了水泥，也跨足綠能，財信傳媒董事長謝金河表示，「從水泥到綠色能源，台泥在張安平領航下，一步一腳印，踏上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。