國泰航空宣布 承購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料

國泰航空宣布，就承購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料與Aemetis簽署協議，並由2025年起的七年內於舊金山國際機場交付。購入的可持續航空燃料可以減少逾8萬噸的生命週期碳排放，相當於超過130萬株樹苗生長十年期間的碳截存量。這項協議亦是「寰宇一家」聯盟的其中一項聯合採購可持續航空燃油的計劃，國泰航空為聯盟的創始成員。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示：「儘管現時的經營環境極具挑戰，國泰航空就應對氣候變化的承諾不變。我們早已承諾於2050年實現淨零碳排放及於2030年提升可持續航空燃油使用量至10%的目標。為達成目標，我們亦建立了穩健的可持續航空燃油採購策略。我們很高興與Aemetis的協議將有助落實持續減碳，並向可持續航空燃油業界發出鼓勵投資和擴大供應鏈規模的訊息。」

根據協議，是次供應的混合可持續航空燃油需由40%可持續燃油及60% Jet A-1 航空燃油混合而成，以滿足相關的國際標準。Aemetis正於美國加州里弗班克興建零碳排放的煉油廠，利用廢棄木材生產纖維素氫，然後混合廢棄物和非食用可持續油，再使用碳中和的水力發電提煉可持續航空燃油。該公司將於2025年起向國泰航空供應可持續航空燃油。

相對於石油提煉的飛機燃料，可持續航空燃油有顯著的環境效益，包括視乎採用的技術而定，可望減少多達百分百生命週期的溫室氣體排放。使用可持續航空燃油是航空業未來數十年，特別是針對長途航班碳足跡的主要減碳方案。

「國泰航空使用可持續航空燃油是『寰宇一家』成員減少飛行對環境影響的又一舉措。」Aemetis主席兼行政總裁Eric McAfee表示，「採用可持續航空燃油無需添置大量加油基建設施或更換昂貴的飛機，是航空旅遊及貨運減碳的便捷解決方案。」

國泰航空將繼續帶領航空業邁向大量使用可持續航空燃油的時代，尤其是促進可持續航空燃油在亞洲地區的發展及應用。