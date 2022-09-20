明基醫推三大贏策略 全年營收、獲利將締建新猷

明基醫（4116）今（20）日舉行線上法人說明會，說明上半年營運成果與下半年展望。受惠於疫情需求強勁，加上新併購之企業展現合併效應，明基三豐醫材上半年歸屬母公司業主之淨利1.23億元，年增1,387%，上半年每股純益（EPS）2.75元，已超越去年全年，看好全年可望締建新猷。

明基三豐醫材今年上半年營收達新台幣14.17 億元，年增112%，其中第2季營收8.02億，季增30%、年增138%，營收已連續三個季度創下歷史新高紀錄；第2季歸屬母公司業主之淨利3,490萬元，年增938%，單季每股盈餘0.78元。

明基三豐副董事長楊宏培表示，明基三豐將以優化現有事業、放大醫療服務規模、布局智慧醫療為三大贏的策略，持續擴大營運規模。展望下半年營運，全球醫療器材市場穩定成長，加上防疫已形成常態需求，對下半年營運仍抱持審慎樂觀的態度，預估全年營收、獲利可望持續成長。

明基三豐總經理管新寶表示，明基三豐深耕醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大領域，上半年醫療設備類，雖因海外封城、開工與訂單遞延略受影響，但受惠於疫情，醫用耗材類因海內外緊急醫療需求，營收年增136%；醫療服務類有今年初加入版圖的醫療管理事業以及藥局通路，受惠此波疫情防疫物資與保健商品的大量需求，帶動旗下整體事業成長，營收年增254%。