和泰產險志工服務紀錄片首映 展現企業正向力量

和泰產險為展現志工服務成果，15日於影城舉辦志工服務紀錄片「在地深耕、攜手傳愛」首映會，特邀公益合作夥伴，育成基金會心智障礙者師生以及紀錄片協力拍攝單位，台灣玩具圖書館協會一同參與，透過影城大螢幕首播的方式，與各方公益夥伴分享志工團服務成果。期望透過影像紀錄所帶來的感動，傳遞和泰產險在地深耕的服務精神，為疫情困頓的大環境帶來正向力量。

和泰產險董事長蔡伯龍表示，和泰產險一直以來很幸運有餘力能夠參與地方的公益活動，並推動企業政策大力支持員工參與公益服務。期望藉由公益參與，從同仁們出發，透過志工服務為社會帶來善的循環，分享幸福並展現企業正向力量，讓社會更加祥和、進步。

和泰產險自成立來持續耕耘公益活動，以永續經營的理念落實企業社會責任，近兩年在嚴峻疫情下仍招募企業志工走入地方服務，把愛心傳遞到台灣每個角落。本支紀錄片如實記錄和泰產險志工團參與台灣玩具圖書館協會的回收玩具過程，和泰產險從捐贈玩具、到玩具物流中心整理回收玩具，挺身支持玩具圖書館前哨站貨櫃屋「玩具藏寶箱」的彩繪經費、玩具夢想園區相關工程的保險規劃，讓永續環境的夢想能透過台灣玩具圖書館協會的「玩具藏寶箱」落成，往前邁一大步。

「在地深耕、攜手傳愛」紀錄片首映會，除呈現志工團服務成果紀錄，更搭配具有環境保護、愛與成長概念的電影神隱少女一同播放，並邀請長年的公益夥伴育成基金會學員、教保老師們一同參與。由和泰產險董事長蔡伯龍領軍的志工團，透過體驗服務的方式，陪同育成基金會學員同樂，為學員們創造美好回憶，一起感受紀錄片、神隱少女電影中所要傳達的愛與勇氣，在場洋溢著溫馨互動的氣氛，傳達出的感動氛圍與每一個人同在。