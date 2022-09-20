響應國際失智日 7-ELEVEN由內而外推3大友善失智活動

邁入高齡社會、失智人口逐年增加，根據衛生福利部推估2022年65歲以上失智長者占9成6。適逢國際失智日，7-ELEVEN以「友善失智生活化」為出發，即日起針對門市夥伴、失智長輩、學齡孩童三大族群，整合線上線下資源推出「幾點了咖啡館O2O體驗」、零售首創「哎呀！我忘記了」手掌繪本同樂會、「門市失智友善課程」，透過三大全新做法預計影響近60,000人次。

7-ELEVEN積極響應國際失智日，整合統一超商好鄰居文教基金會一年一度的感恩同樂會，首波針對公益團體服務的銀髮長輩推出「幾點了咖啡館O2O體驗」，攜手17大公益團體、串聯超過30家7-ELEVEN門市，於9月陸續舉辦超過80場「幾點了咖啡館」闖關活動，方便長輩在照護機構、居家環境也能遠距體驗幾點了咖啡館活動，透過「上工了打扮題」、「收銀心算題」、「幾點了辨識題」 三大趣味紙上闖關遊戲，幫助銀髮長輩腦力激盪、提升手眼協調力，預計邀請1,300位失智長者體驗，以「生活即復健」呼應聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉。

7-ELEVEN幾點了咖啡館首創讓失智長輩體驗學習的門市公益活動，自2017年攜手「天主教中華聖母基金會」於在地13大縣市、共16家7-ELEVEN門市推廣，邀請失智長者擔任大齡學習生，從事迎賓、製作遞送咖啡、收銀等，讓長輩接觸人群、訓練處理事務能力，也讓民眾有機會認識、理解失智症，打造失智友善環境，至今影響1,800個失智家庭，且根據國際量化指標SROI（Social Return on Investment）分析幾點了咖啡館服務成果已創造超過千萬價值的影響力，有8成失智長輩提升快樂感與自信心、近9成家屬藉此舒緩照顧壓力，提升家庭關係等。

為擴散國際失智症日教育理念，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會針對學齡孩童量身規畫第二波感恩同樂會活動，跨界攜手天主教中華聖母基金會，三方共同合作推出零售首創的「哎呀！我忘記了」永續DIY手掌繪本，10月1日起至好鄰居基金會官網選擇參加實體門市或O2O居家親子共讀場次體驗全新繪本，於11月30日前依官方活動辦法完成手掌繪本學習單並拍照上傳至7-ELEVEN把愛找回來粉絲團，即可抽100元7-ELEVEN虛擬商品卡(限量10名)，邀請親子透過「哎呀！我忘記了」永續DIY手掌繪本玩中學、學中玩，學習失智友善的重要性。

7-ELEVEN自2014年起以「人」、「店」、「服務」三大核心關注與推動友善失智議題，自2017年起透過部分縣市門市積極參與地方公益團體、主管機關推動的失智症友善深度課程，今年更積極整合內部資源特別企劃拍攝「門市失智友善學習線上課程」影片，加強總部同仁、門市夥伴對失智者的認識及關懷，透過短短7分鐘的影片、4大生活情境劇，以淺顯易懂的內容讓門市夥伴理解日常碰到特殊長者消費行為後，第一時間可援助的積極做法，年度友善失智影片預估將號召超過45,000位內部夥伴響應觀看，由內向外積極實踐7-ELEVEN「友善失智生活化」理念。