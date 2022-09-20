用玩具關懷社區長者 台塑生醫傳愛列車駛進台中偏鄉

台塑生醫暨王長庚公益信託贊助的Formosa玩具基地，自2020年起即發起環島偏鄉傳愛計畫，舉辦超過200場次的弱勢團體與偏鄉社區關懷活動；今（20）日玩具傳愛列車駛進台中神岡北庄社區，安排二手玩具DIY再製玩具花圈等活動，讓社區長輩透過樂齡玩具找回初心和生活樂趣，也透過手腦並用的過程讓自己變得更健康活躍。

台塑生醫永續發展小組陳俊傑資管師表示，玩玩具不僅僅只是孩童的專屬，長輩們在拆解或組裝玩具的過程中也能活化手腦，減緩失智，延緩身心老化，台塑生醫長期推動預防醫學、資源再利用與關懷服務，今年藉由與玩具基地與健康促進團隊的攜手合作，讓玩具這個全齡媒介，可以達到關懷偏鄉、弱勢團體及照顧在地的孩童與長輩的目標。

當天活動在台中神岡北庄社區協會舉辦，參加的大多是70~90歲的樂齡長者，除了玩具花圈製作外，並邀請大里仁愛醫院林靜琴衛教師進行護眼衛教講座，期望將預防醫學知識及健康促進活動帶到偏鄉，協助樂齡長者提升自我照顧知識，達到健康老化的目標。