南部車位狂漲三成 六都平面車位全破百

房價走揚，連帶拉抬車位價格，依據實價登錄資料，新北、桃園、台南、高雄平面及機械車位價格三年來漲幅都在1成以上，台南市機械車位漲幅達30%，高雄市平面車位也有29%的成長，全台平面車位都均價都已在100萬以上。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，新案調高房屋價格也一併調升車位單價，帶動整體車位均價上揚，台南、高雄受建設、科技業話題帶動，且價格基期較低，因此車位價格有大幅空間走升，其中，單價低的機械車位反應顯著。

觀察六都近三年車位平均價格，除了台北市機械車位及台中市的平面車位沒有明顯變動外，各都平面車位及機械車位都有明顯的成長。

台南市機械車位漲幅30.9%最高，高雄市平面車位漲幅29.6%、機械車位漲幅23.8%，南部車位價格漲勢不輸房價。

桃園市及新北市的車位漲幅都在1成以上，新北市平面車位均價已逼近200萬元，台中市車位價格相對平穩，波動不大。

台北市平面車位價格最高，漲幅相對有限，三年上揚9.8%，不過今年一個平面車位均價260.5萬元，可在高雄市購入中古套房。

郎美囡表示，中南部大眾運輸工具網路不似雙北密集，民眾自行騎車、開車的比例高，車位的需求度相對高，加上近幾年大樓推案量拉升，南部買方基於總價考量，選擇大樓的比例逐年增加，大樓的車位需求同步增加，車位單價跟著房價上漲。

此外，購買房型在三房以上或大眾運輸便利性低的區域，購屋若未一同買入車位，未來轉手可能影響買方接受度，且疫情衝擊之後，基於防疫安全，開私家車的機會及意願增加，車位需求有增無減。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，車位依據產權屬性不同，分有法定車位、增設車位及獎勵增設車位，大部分的車位是法定車位，僅能出售給該社區的區分所有權人，不能單獨移轉。