毛孩市場商機夯 台中出現大型複合式經營寵物友善餐廳

國人飼養毛小孩的比例越來越高，帶動龐物市場與商機穩定成長，台中市最近也出現結合寵物友善餐廳、龐物旅館、毛孩安親幼兒園、寵物美容及游泳池等功能的友善複合空間，儼然就是一座「寵物度假村」，在市場引起矚目。

位於台中市公益路二段餐飲一級戰區的「派特寵物友善餐廳」，二層樓的營業空間，總建坪超過500坪。一樓除了寵物友善餐廳、寵物美容院、寵物精品區之外，還有大型游泳池及戶外遊憩區等設施。

二樓為犬貓分區的寵物旅館，規劃有狗狗34間房、貓貓13間房；以及幼兒園安親班，提供各式健身、敏捷、從小服從遊戲、游泳等課程。據了解，「派特」才開幕一個月，就有不少飼主送托全日住宿，外加安親班課程，月付超過6萬元。

派特寵物友善餐廳店長朱巧妏指出，國內寵物市場每年產值高達500餘億元，有植入晶片的犬貓超過數百萬隻，其中又以台中與新北、桃園並列前三名。單就台中地區而言，寵物旅館就有200餘家，市場競爭激烈。

他們也觀察到高端寵物市場的潛力，不少飼主由於工作繁忙，雖然愛狗養狗，卻沒太多時間陪伴毛孩們，因而很肯花大錢將牠們送托。

朱巧妏表示，看好台中頂級客層的消費潛力，因而攜手管仲管理顧問公司斥資千萬打造場地最寬廣、設施最新穎、服務最細緻的寵物友善複合空間。讓狗狗或貓貓住進來，享有寬敞專屬住房，貓旅館與狗旅館分屬不同區域、避免相互干擾。

特別的是，「派特」獨創益智健身安親課程，在二樓擁有毛孩獨立超大露臺，提供安親課程與住宿毛孩放風使用。

針對毛孩還設計安親班益智健身課程，藉由不同的課程，精實毛孩不同的肌群，從基礎的障礙小訓練到進階型的毛孩瑜珈課程，未來也會持續規劃開設主人可以一同參與的瑜珈冥想課。

朱巧妏說，「派特」每天會安排狗狗到運動場，也會與飼主討論依照情況增減，讓狗狗有充足的活動時間。同時，還提供專業的美容Spa服務，在乎毛孩子的任何一點小情緒，讓怕水的貓咪能盡量放鬆。

此外，「派特」特別打造專屬毛孩的戲水空間，由淺到深的設計，讓毛孩在市區也能盡情戲水。另外還會依照毛孩的個性分配適合的玩伴，堅持大小狗分區，給毛孩安全的環境，提供二個分區活動玩耍的遊戲天地，讓狗狗自由社交，滿足社會化的需求。

貓咪則是與狗狗分開，享有獨立的居住空間，並依據貓咪個性、環境彈性調整，讓牠們在遊戲區遊玩。另外，更有專業證照的保母24小時陪伴照顧，並可依照毛孩的需求及口味，提供新鮮現做的鮮食，為毛孩的飲食做嚴格把關。