專攻飯店市場 新創犀動智能Pre A+輪融資獲580萬美元

自然語言處理與AI語音領導品牌犀動智能（Aiello）今（19）日宣布，完成Pre A+輪募資580萬美元（約新台幣1.8億元），由JAFCO Asia與緯創資通兩大機構領投，原投資人基石創投跟投。成立近4年，犀動智能總募資金額超過千萬美元（逾新台幣3億元），旗下飯店智能語音「AI智能語音助理小美犀」在台灣打入入8,000間飯店房（近60間飯店）。

犀動智能去（2021）年Pre A輪募資，由基石創投所管理之中華網家一號基金、喬暘電子，以及日本上市遊戲公司Colopl旗下風投基金Colopl Next共同投資。犀動智能創辦人暨執行長沈書緯說，這次獲得JAFCO Asia、緯創資通投資，將借重投資人在日本市場的產業網路，拓展海內外市場。新資金優先用在3大方向，一是擴張飯店客戶數量，二是積極出海，首先瞄準日本、泰國2地；並用於新產品的研發與推出。致力提高企業銷售與會議效率。

犀動智能成立近4年，核心團隊由前Google、Qualcomm和HTC VR機器學習算法團隊共同組成，「AI智能語音助理小美犀」瞄準旅宿產業痛點且簡單易用，不到一週就能安裝上線，旅客只要「開口說話」，即可喚醒詢問包括如房務需求、附近景點等資訊，成為入住期間的貼心智能管家，並為飯店提供數位管理平台，達到自動化與數位化的需求。包括台北寒舍艾美酒店、日月潭雲品溫泉酒店、高雄洲際酒店等五星級飯店在內導入這項服務。

「小美犀」推出至今，平均為飯店節省30％櫃檯人力、省下300小時的人工時間，也成為房客討論話題，為飯店在社群媒體增加10倍曝光度。同時，「小美犀」亦為飯店帶動營收，提高直流客比例與飯店入住客的忠誠度。將旅客在住宿期間的各樣需求與使用行為透過數據分析呈現，助攻旅宿業者數位轉型。

「小美犀」近年不畏疫情衝擊，打入多家台灣飯店業者，逐步成為四星級以上飯店的「標準配備」。今年的簽約房間數估將較去年增加2.5倍，且正與多個飯店集團簽署合約中。在海外疫情趨緩的半年中，亦順利於日本，泰國，馬來西亞、新加坡打入多個國際級集團飯店，預期將帶動犀動智能今（2022）年繳出營收倍增的好成績。